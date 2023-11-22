Отправлено: - 10:04

Эл-починно:

вроде как политиком стала, только вот никчемной, судьба у неё такая.

Skeptic:

вне своих природных поясов со всеми вытекающими проблемами для населения

Цитата:Вы о ней не плачьте, она уже миллионерша, селебрити, а что под экодурочку косИт, так человек нашёл свою нишу и зарабатывает на своей скандальной популярности. Вон Джигурда пыжился-пыжился, а не смог.Цитата:Да что за проблемы? Кем они доказаны ? А как же миллионы людей, которые живут в местах, где полгода ночь, полгода день ? У нас зимой в 6 вечера - уже ночь и что , жизнь останавливается ? Ну будет по вашим часам темно не в 6, а в 5 и прям все сразу станут здоровыми, как говорил сатирик - всем весело, все смеются