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≡ Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты высказались о предложении
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48029
Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты высказались о предложении
Отправлено: 22.11.23 - 18:03
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Депутат Еркин Абиль сообщил, что начиная с 2019 года жители Костанайской области просят решить проблему несоотвествия официального часового пояса и природного времени.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
652
Re: Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты...
Отправлено: 22.11.23 - 18:03
#1
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У г-жи Ведлер предзнаменование победы?)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1140
Re: Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты...
Отправлено: 22.11.23 - 22:00
#2
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Предзнаменование победы у тысяч людей, а не только у Ведлер. Правда "диванным" экспертам должно быть все равно хоть +5,хоть+6, так что переживать нечего.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
70
Re: Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты...
Отправлено: 22.11.23 - 22:55
#3
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Я считаю, что эта мышиная возня в стиле Греты Тунберг - чисто для хайпа. А ведь есть действительно серьёзные проблемы, которые бы надо решать, как например американские биолаборатории в РК, вот бы где надо поднять свой гражданский голос, а так...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2809
Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты высказались о предложении
Отправлено: 22.11.23 - 23:18
#4
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Цитата:
Дантист:
Я считаю, что эта мышиная возня

Согласен, ну переводил часы тудв-сюда, ну и переводили бы их дальше, все привыкли же уже. А если с заботой о здоровье общества заботиться, то реально нужно перевести на час ещё раз, приближённое к природному. Остальное всё от лешего. :lol:
Цитата:
Филипповна:
Греты Тунберг -

Не упоминайте это имя, девочкой её уже не могу назвать, вроде как политиком стала, только вот никчемной, судьба у неё такая. 8-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1074
Re: Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты...
Отправлено: 23.11.23 - 09:27
#5
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Лишняя демонстрация того, как далеки чиновники от реальной жизни, от реальных проблем.
Для них главное, чтобы ИМ было удобно работать в одно время с Астаной. А то, что делая один часовой пояс по всему Казахстану, они западные и восточные области оставляют вне своих природных поясов со всеми вытекающими проблемами для населения, их не интересует. "Мы привыкли!"
С таким же успехом можно говорить и о привычке пить, курить, наркоту принимать...
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
70
Re: Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты...
Отправлено: 23.11.23 - 09:55
#6
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Цитата:
Эл-починно:
вроде как политиком стала, только вот никчемной, судьба у неё такая.
Вы о ней не плачьте, она уже миллионерша, селебрити, а что под экодурочку косИт, так человек нашёл свою нишу и зарабатывает на своей скандальной популярности. Вон Джигурда пыжился-пыжился, а не смог.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
70
Re: Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты...
Отправлено: 23.11.23 - 10:04
#7
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Цитата:
Эл-починно:
вроде как политиком стала, только вот никчемной, судьба у неё такая.
Вы о ней не плачьте, она уже миллионерша, селебрити, а что под экодурочку косИт, так человек нашёл свою нишу и зарабатывает на своей скандальной популярности. Вон Джигурда пыжился-пыжился, а не смог.
Цитата:
Skeptic:
вне своих природных поясов со всеми вытекающими проблемами для населения
Да что за проблемы? Кем они доказаны ? А как же миллионы людей, которые живут в местах, где полгода ночь, полгода день ? У нас зимой в 6 вечера - уже ночь и что , жизнь останавливается ? Ну будет по вашим часам темно не в 6, а в 5 и прям все сразу станут здоровыми, как говорил сатирик - всем весело, все смеются
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