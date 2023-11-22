Re: Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты...

Отправлено: - 22:55

Я считаю, что эта мышиная возня в стиле Греты Тунберг - чисто для хайпа. А ведь есть действительно серьёзные проблемы, которые бы надо решать, как например американские биолаборатории в РК, вот бы где надо поднять свой гражданский голос, а так...