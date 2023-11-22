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Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты высказались о предложении
Единый часовой пояс по всему Казахстану: депутаты высказались о предложении
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