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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 14:36
Цитата:
-----Лучше смотри , что в Казахстане происходить
111:
мне на вас смотреть,
мне на вас смотреть,
-----Лучше смотри , что в Казахстане происходить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 14:41
Цитата:
Что тут смотреть?
У нас по тысяче человек в день не гибгет просто так, и педофилов отлавливают, а не возвеличивают в казахские Герои.
У нас с этим все в порядке.
С пониманием, кто враг, а кто Герой.
А так как вы находитесь тут, поддерживая Путина и его политику к педофиламии убийцам, мне например, такое соседство малоприятно.
Гога:
Лучше смотри , что в Казахстане происходить
Лучше смотри , что в Казахстане происходить
Что тут смотреть?
У нас по тысяче человек в день не гибгет просто так, и педофилов отлавливают, а не возвеличивают в казахские Герои.
У нас с этим все в порядке.
С пониманием, кто враг, а кто Герой.
А так как вы находитесь тут, поддерживая Путина и его политику к педофиламии убийцам, мне например, такое соседство малоприятно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:01
Цитата:
-----Ну , например , убийство жены министром ?
111:
Что тут смотреть?
Что тут смотреть?
-----Ну , например , убийство жены министром ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:02
Цитата:
----Так уйди отсюда
111:
такое соседство малоприятно.
такое соседство малоприятно.
----Так уйди отсюда
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:14
Цитата:
И что там?
Бытовуха.
Как и у вас.
Но ваших погибло уже 300 тысяч, за полтора года, всех тех, кого ты и другие избиратели Путина гонят на войну.
Теперь вот гибнут от рук выпущенных убийц.
А жена, муж, это из терки, это даже в Америке так, друг друга убивают, из за денег, бутылки водки или наследства..
А вот те тысячи, что вы отправили на войну, умирают просто так, за вас, за то что вы кричите на каждом углу, что территория Украины это ваша..
Гога:
Ну , например , убийство жены министром ?
Ну , например , убийство жены министром ?
И что там?
Бытовуха.
Как и у вас.
Но ваших погибло уже 300 тысяч, за полтора года, всех тех, кого ты и другие избиратели Путина гонят на войну.
Теперь вот гибнут от рук выпущенных убийц.
А жена, муж, это из терки, это даже в Америке так, друг друга убивают, из за денег, бутылки водки или наследства..
А вот те тысячи, что вы отправили на войну, умирают просто так, за вас, за то что вы кричите на каждом углу, что территория Украины это ваша..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:18
Цитата:
---Ты знаешь , я никого некуда не отправлял . Не путай правительство и народ .
111:
что вы отправили
что вы отправили
---Ты знаешь , я никого некуда не отправлял . Не путай правительство и народ .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:19
Цитата:
----И такие люди у вас у власти стоят ?
111:
Бытовуха.
Бытовуха.
----И такие люди у вас у власти стоят ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:31
Цитата:
Какие и в какой власти?
У нас так же как и у вас, у власти президент.
Это он сказал убивать своих жен?
Гога:
-И такие люди у вас у власти стоят ?
-И такие люди у вас у власти стоят ?
Какие и в какой власти?
У нас так же как и у вас, у власти президент.
Это он сказал убивать своих жен?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 19:24
Цитата:
У нас президент у власти, всё остальное как говорится шлак, но он не милует педофилов, убийц, а теперь вот как их там, канибалов, блин, что за ужос, которые сожрали четырех русских людей.
Ваш президент лично подписывает им Помилование и отпускает на свободу.
Под радостные вопли тех 98 процентов, кто его поддерживает.
Чтобы сразу расставить точки над И.
Гога:
такие люди у вас у власти стоят ?
такие люди у вас у власти стоят ?
У нас президент у власти, всё остальное как говорится шлак, но он не милует педофилов, убийц, а теперь вот как их там, канибалов, блин, что за ужос, которые сожрали четырех русских людей.
Ваш президент лично подписывает им Помилование и отпускает на свободу.
Под радостные вопли тех 98 процентов, кто его поддерживает.
Чтобы сразу расставить точки над И.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 21:50
Цитата:
Любой бы на его месте задумался: "А все ли со мной в порядке, может мне к специалистам обратиться. Не может же столько народу быть неправы".
[Исправлено: Gljuk, 22.11.2023 - 22:07]
saba: Я так понимаю это вводилось, когда, как и сегодня одна часть форума боролась с одним , но очень активным членом форума.
Любой бы на его месте задумался: "А все ли со мной в порядке, может мне к специалистам обратиться. Не может же столько народу быть неправы".
[Исправлено: Gljuk, 22.11.2023 - 22:07]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 21:54
Цитата:
Это в сто раз меньше чем в во вторую мировую, а значит вы забудете в сто раз быстрее, как забыли уже однажды, что даже перестали парады устраивать и ленточки георгиевские носить. 70 лет ушло, чтобы забыть, а значит в этот раз семи месяцев хватит.
111:
Но ваших погибло уже 300 тысяч
Но ваших погибло уже 300 тысяч
Это в сто раз меньше чем в во вторую мировую, а значит вы забудете в сто раз быстрее, как забыли уже однажды, что даже перестали парады устраивать и ленточки георгиевские носить. 70 лет ушло, чтобы забыть, а значит в этот раз семи месяцев хватит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 22:07
Цитата:
Хм..
Тьфу тьфу, но у тебя убьют единственное дитя, или мать, ты даже год поминок им не сделаешь, всего лишь 7 месяцев и простишь убийцу?
maxsaf:
а значит в этот раз семи месяцев хватит.
а значит в этот раз семи месяцев хватит.
Хм..
Тьфу тьфу, но у тебя убьют единственное дитя, или мать, ты даже год поминок им не сделаешь, всего лишь 7 месяцев и простишь убийцу?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 22:13
Это как у рыбок, или птиц, семь месяцев подождать после гибели потомства, и как ни в чем не бывало бегать рядом с убийцами твоей семьи?
Мда уж..
Канадцев мне не понять..
У них так все легко..
Мда уж..
Канадцев мне не понять..
У них так все легко..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 22:46
Цитата:
----Не всем это дано .
maxsaf:
Любой бы на его месте задумался:
Любой бы на его месте задумался:
----Не всем это дано .
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