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≡ Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48029
Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 15:21
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Об инцидентах сообщили "НГ" очевидцы. В редакцию прислали видео, на этих кадрах автомобиль аккуратно лежит в траншее на ул. Летунова в районе пединститута. По словам автора видео, знаки, сообщающих о ремонтных работах, установлены не были.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6473
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 15:21
#1
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Номера крутые- три семёрки, видимо водитель сильно постаралась,
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1499
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 15:52
#2
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Я конечно извиняюсь, но на видео видна сигнальная лента вдоль траншеи. Не оправдываю подрядчика, но факт наличия у него бумажки с разрешением на производство работ никак не изменил бы ситуацию.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1317
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 16:31
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
три семёрки

Так в яму могла залететь только женщина :lol: Прям старательно занырнула.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1377
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 18:27
#4
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Видать тянут коммуникации к построенному дому. Лето кончилось, скоро новый год, прям самое время копать траншеи . За такое нужно жёстко наказывать копателей и хозяина данного строения. Потом ещё 100% просядет земля под траншеей и много лет будет трепать нервы водителям.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1504
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 19:19
#5
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Цитата:
Владелец автомобиля, который попал в траншею вечером 21 ноября, в полицию не обращался:

Источник:

Возможно водитель был подшофе! Либо не слазит с унитаза до сих пор..)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1504
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 19:22
#6
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Цитата:
В полиции отметили, что подрядная организация не согласовала работы и не получила акт на их проведение.

Источник:


Если подрядная организация получила ордер на проведение коммуникации в ЖКХ то жол пол причём?
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1859
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 21:59
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Так они сами тут недавно заявили, что их задача безопасность на дорогах.Вот пусть и следят, чтобы эту безопасность обеспечивали те, кому положено.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
659
Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная
Отправлено: 22.11.23 - 22:33
#8
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......самое главное что все живы и здоровы авто железо хлам новое купят...
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