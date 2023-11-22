НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 919 из 919«1...917918919
Ответить Новый топик
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 14:36
#13771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
мне на вас смотреть,

-----Лучше смотри , что в Казахстане происходить
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 14:41
#13772
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Лучше смотри , что в Казахстане происходить

Что тут смотреть?
У нас по тысяче человек в день не гибгет просто так, и педофилов отлавливают, а не возвеличивают в казахские Герои.
У нас с этим все в порядке.
С пониманием, кто враг, а кто Герой.
А так как вы находитесь тут, поддерживая Путина и его политику к педофиламии убийцам, мне например, такое соседство малоприятно.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:01
#13773
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что тут смотреть?

-----Ну , например , убийство жены министром ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:02
#13774
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
такое соседство малоприятно.

----Так уйди отсюда
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:14
#13775
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ну , например , убийство жены министром ?

И что там?
Бытовуха.
Как и у вас.
Но ваших погибло уже 300 тысяч, за полтора года, всех тех, кого ты и другие избиратели Путина гонят на войну.
Теперь вот гибнут от рук выпущенных убийц.
А жена, муж, это из терки, это даже в Америке так, друг друга убивают, из за денег, бутылки водки или наследства..
А вот те тысячи, что вы отправили на войну, умирают просто так, за вас, за то что вы кричите на каждом углу, что территория Украины это ваша..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:18
#13776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что вы отправили

---Ты знаешь , я никого некуда не отправлял . Не путай правительство и народ .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9087
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:19
#13777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Бытовуха.

----И такие люди у вас у власти стоят ? :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 15:31
#13778
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-И такие люди у вас у власти стоят ?

Какие и в какой власти?
У нас так же как и у вас, у власти президент.
Это он сказал убивать своих жен?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 19:24
#13779
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
такие люди у вас у власти стоят ?

У нас президент у власти, всё остальное как говорится шлак, но он не милует педофилов, убийц, а теперь вот как их там, канибалов, блин, что за ужос, которые сожрали четырех русских людей.
Ваш президент лично подписывает им Помилование и отпускает на свободу.
Под радостные вопли тех 98 процентов, кто его поддерживает.
Чтобы сразу расставить точки над И.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 21:50
#13780
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Я так понимаю это вводилось, когда, как и сегодня одна часть форума боролась с одним , но очень активным членом форума.

Любой бы на его месте задумался: "А все ли со мной в порядке, может мне к специалистам обратиться. Не может же столько народу быть неправы". :lol:

[Исправлено: Gljuk, 22.11.2023 - 22:07]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 21:54
#13781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Но ваших погибло уже 300 тысяч

Это в сто раз меньше чем в во вторую мировую, а значит вы забудете в сто раз быстрее, как забыли уже однажды, что даже перестали парады устраивать и ленточки георгиевские носить. 70 лет ушло, чтобы забыть, а значит в этот раз семи месяцев хватит.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 22:07
#13782
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а значит в этот раз семи месяцев хватит.

Хм..
Тьфу тьфу, но у тебя убьют единственное дитя, или мать, ты даже год поминок им не сделаешь, всего лишь 7 месяцев и простишь убийцу?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 22:13
#13783
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это как у рыбок, или птиц, семь месяцев подождать после гибели потомства, и как ни в чем не бывало бегать рядом с убийцами твоей семьи?
Мда уж..
Канадцев мне не понять..
У них так все легко..
Профайл
Страница 919 из 919«1...917918919
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS