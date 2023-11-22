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≡ Неприятности ноября: осадки, метель, гололёд и штормовой ветер. О погоде в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48028
Неприятности ноября: осадки, метель, гололёд и штормовой ветер. О погоде в Костанайской области
Отправлено: 22.11.23 - 19:40
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В четверг по области ожидаются осадки, особенно сильные - на западе, а также метель, туман и гололёд на западе, севере и востоке. В пятницу ночью на севере, востоке и юге, а днём на большей части территории области будет идти снег.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
65
Re: Неприятности ноября: осадки, метель, гололёд и штормовой...
Отправлено: 22.11.23 - 19:40
#1
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на фото что за улица? где это?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1504
Re: Неприятности ноября: осадки, метель, гололёд и штормовой...
Отправлено: 22.11.23 - 19:50
#2
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Цитата:
Начальник:
на фото что за улица? где это?

ул Чкалова ! Фото сделано возле дома Чкалова 10, магазин "Дачник"
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
995
Re: Неприятности ноября: осадки, метель, гололёд и штормовой...
Отправлено: 22.11.23 - 20:19
#3
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Цитата:
Начальник:
на фото что за улица? где это?

Чкалова, возле перекрёстка с Маяковского
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5190
Неприятности ноября: осадки, метель, гололёд и штормовой ветер. О погоде в Костанайской области
Отправлено: 22.11.23 - 21:09
#4
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Цитата:
Начальник:
что за улица


Чкалова*Маяковского- где диагональные пешеходные переходы.
Фото сделано напротив парикмахерской "Люкс".

[Исправлено: ACROS, 22.11.2023 - 21:11]
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