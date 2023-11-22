Re: Два автомобиля провалились в траншею в центре Костаная

Отправлено: - 18:27

Видать тянут коммуникации к построенному дому. Лето кончилось, скоро новый год, прям самое время копать траншеи . За такое нужно жёстко наказывать копателей и хозяина данного строения. Потом ещё 100% просядет земля под траншеей и много лет будет трепать нервы водителям.