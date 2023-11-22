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≡ Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем ее убил муж - Генпрокуратура
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48025
Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем ее убил муж - Генпрокуратура
Отправлено: 22.11.23 - 10:29
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В Генеральной прокуратуре сообщили о вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом. Преступление произошло в 2022 году: мужчина зарезал свою жену и ее подругу в ходе распития спиртных напитков.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
392
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 10:29
#1
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Так-то оно так, но на смену парадигмы уйдет не менее трёх поколений. А до этого так и будут бить и убивать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5189
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 10:55
#2
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Цитата://И это хороший пример общественного порицания. Каждый абьюзер должен стать нерукопожатным", - заключил Абишев.//

Хорошие слова, но только как быть с известными людьми которые и депутаты и артисты и спортсмены, в общем - селебрити- но, совершающие насилие как и с домашними так и с посторонними людьми, и при этом всеми способами оправдывают как свои действия так и действия своих близких.
Они всё равно остаются при этом - РУКОПОЖАТНЫМИ - или это наше общество, его мораль, у нас таковы ? Этот же Абишев, смею смело предположить, будет с ними ручковаться.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6473
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 11:22
#3
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Так получается когда жертве уйти некуда, боятся сломать привычную обыденность. Живут и терпят, а агрессор каждым разом всё напористо атакует пока не закончится трагически. Знакомый всю жизнь гонял жену, детей пока однажды не задушил и не выбросил с третьего этажа
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
458
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 11:24
#4
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Виктимная жертва, может ей нравилось?

49 раз терпела, даже не терпела, а заявляла в полицию, сколько ещё умалчивала, этот алкаш и привык и на юбилейный 50 вызов устроил поножовщину.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13590
Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем ее убил муж - Генпрокуратура
Отправлено: 22.11.23 - 12:53
#5
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Цитата:
Он также заявил, что любые абьюзеры должны стать нерукопожатными в обществе, и призвал осуждать любое проявление бытового насилия.

А как определишь? Он может на людях притворятся мальчиком- колокольчиком. А бухнет и чердачек слетает. Таких много я видел людей которые становятся агрессивными. А когда трезвый блин нормальный мужик.
Причём они не только на женщин кидаются но и на мужиков. Больные люди.
Хочешь узнать человека - налей водки ему и поймёшь стоит ли с ним дружить/ общатся

[Исправлено: Vit, 22.11.2023 - 11:56]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3256
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 13:50
#6
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Цитата:
Vit:
Хочешь узнать человека - налей водки ему и поймёшь стоит ли с ним дружить/ общатся


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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1376
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 14:22
#7
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Цитата:
ACROS:
Этот же Абишев, смею смело предположить, будет с ними ручковаться.

Да, он снова отсидит 10% срока, выйдет, и потом опять какую-нибудь должность дадут ему, и будет ходить как туз-король. Такая у нас действительность мерзкая и убогая.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
241
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 14:31
#8
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Цитата:
В прошлом году в Костанае гражданин в ходе распития спиртных напитков зарезал свою жену и ее подругу Источник:

Чёт я не очень понял. Она 49 раз заявляла на мужа в полицию, но продолжала пить с мужем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33905
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 14:43
#9
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Шо за жена такая, бухает с мужем, получает по шее, заявляет 49 раз на него, и продолжает жить с ним и ждать чего?
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