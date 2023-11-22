Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем ее убил муж - Генпрокуратура
Отправлено: 22.11.23 - 10:29
В Генеральной прокуратуре сообщили о вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом. Преступление произошло в 2022 году: мужчина зарезал свою жену и ее подругу в ходе распития спиртных напитков. Читать новость
Цитата://И это хороший пример общественного порицания. Каждый абьюзер должен стать нерукопожатным", - заключил Абишев.//
Хорошие слова, но только как быть с известными людьми которые и депутаты и артисты и спортсмены, в общем - селебрити- но, совершающие насилие как и с домашними так и с посторонними людьми, и при этом всеми способами оправдывают как свои действия так и действия своих близких. Они всё равно остаются при этом - РУКОПОЖАТНЫМИ - или это наше общество, его мораль, у нас таковы ? Этот же Абишев, смею смело предположить, будет с ними ручковаться.
Так получается когда жертве уйти некуда, боятся сломать привычную обыденность. Живут и терпят, а агрессор каждым разом всё напористо атакует пока не закончится трагически. Знакомый всю жизнь гонял жену, детей пока однажды не задушил и не выбросил с третьего этажа
Он также заявил, что любые абьюзеры должны стать нерукопожатными в обществе, и призвал осуждать любое проявление бытового насилия.
А как определишь? Он может на людях притворятся мальчиком- колокольчиком. А бухнет и чердачек слетает. Таких много я видел людей которые становятся агрессивными. А когда трезвый блин нормальный мужик. Причём они не только на женщин кидаются но и на мужиков. Больные люди. Хочешь узнать человека - налей водки ему и поймёшь стоит ли с ним дружить/ общатся
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать