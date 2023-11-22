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≡ Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем ее убил муж - Генпрокуратура
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48024
Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем ее убил муж - Генпрокуратура
Отправлено: 22.11.23 - 10:29
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В Генеральной прокуратуре сообщили о вопиющем убийстве женщины и ее подруги пьяным супругом. Преступление произошло в 2022 году: мужчина зарезал свою жену и ее подругу в ходе распития спиртных напитков.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
392
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 10:29
#1
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Так-то оно так, но на смену парадигмы уйдет не менее трёх поколений. А до этого так и будут бить и убивать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5189
Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...
Отправлено: 22.11.23 - 10:55
#2
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Цитата://И это хороший пример общественного порицания. Каждый абьюзер должен стать нерукопожатным", - заключил Абишев.//

Хорошие слова, но только как быть с известными людьми которые и депутаты и артисты и спортсмены, в общем - селебрити- но, совершающие насилие как и с домашними так и с посторонними людьми, и при этом всеми способами оправдывают как свои действия так и действия своих близких.
Они всё равно остаются при этом - РУКОПОЖАТНЫМИ - или это наше общество, его мораль, у нас таковы ? Этот же Абишев, смею смело предположить, будет с ними ручковаться.
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