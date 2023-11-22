Re: Жительница Костаная обращалась в полицию 49 раз, прежде чем...

Отправлено: - 10:55

Цитата://И это хороший пример общественного порицания. Каждый абьюзер должен стать нерукопожатным", - заключил Абишев.//



Хорошие слова, но только как быть с известными людьми которые и депутаты и артисты и спортсмены, в общем - селебрити- но, совершающие насилие как и с домашними так и с посторонними людьми, и при этом всеми способами оправдывают как свои действия так и действия своих близких.

Они всё равно остаются при этом - РУКОПОЖАТНЫМИ - или это наше общество, его мораль, у нас таковы ? Этот же Абишев, смею смело предположить, будет с ними ручковаться.