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≡ Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48024
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
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Как выразилась Ирина Шевнина, на раскопках постоянно было оживление. Всем, от школьников до весьма зрелой публики, было интересно, что же там нашли археологи и как они работают. Были даже такие экзотические персонажи, как экстрасенсы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21234
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 22:19
#15
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Хорошо американцам, им не нужно доказывать никому, что Америка - их исконная земля, поэтому они не в раскопки вкладывают деньги, а в наукоёмкие производства, робототехнику, искусственный интеллект. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33900
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 23:20
#16
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Цитата:
maxsaf:
Хорошо американцам, им не нужно доказывать никому, что Америка - их исконная земля, поэтому они не в раскопки вкладывают

Четко сказано!
Америка наши друзья!
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3463
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 21.11.23 - 08:46
#17
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Цитата:
maxsaf:

Не поверите, американцы очень любят археологию и не только в Америке, но и по всему миру в экспедиция участвуют. И деньги дают на гранты по археологии, так что можно смело наших археологов в иноагенты записывать
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
550
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 22.11.23 - 00:50
#18
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Цитата:
maxsaf:
Хорошо американцам, им не нужно доказывать никому, что Америка - их исконная земля, поэтому они не в раскопки вкладывают деньги, а в наукоёмкие производства, робототехнику, искусственный интеллект.


Время бума для контрактной археологии? Это никогда не было временем бума для профессии археолога, но прошедший год приближается к этому — благодаря Конгрессу, поскольку миллиарды долларов в виде ассигнований на инфраструктуру проходят через штаты. Археологи находятся в авангарде волны рабочих мест, которая появится благодаря прямым государственным расходам в размере 1,2 триллиона долларов в соответствии с Законом об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах 2021 года.



Напомню, что в 2021-ом году бюджет рф составлял 1.78т $.

Так как США - лидер в тратах на науку в процентном соотношении от бюджета, то и археологи получают больше чем где либо (в процентах), никто их тут не дискриминирует по политическим соображениям.

[Исправлено: Артем Марусич, 22.11.2023 - 00:52]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2808
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 22.11.23 - 01:13
#19
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Цитата:
Артем Марусич:
Археологи находятся в авангарде волны рабочих мест, которая появится благодаря прямым государственным расходам в размере 1,2 триллиона долларов в соответствии с Законом об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах 2021 года.

Ну никто и не сомневается, же! :lol: Иначе не было бы Индиана Джонса! Бизнес и ничего личного. Хотя археология, всё же немного другое. Просто вся проблема США, что там не важно чем заниматься, бизнес- получается. На выхлопе всё равно Гейтс или Маск получится, в крайнем случае Безос. :lol:
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
550
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 22.11.23 - 04:57
#20
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Цитата:
Артем Марусич:
прямым государственным расходам в размере 1,2 триллиона долларов

Поясню, это не бюджет на археологию, прямой бюджет на всю науку около 0.5 т$. 1.2$ это бюджет на инфраструктуру, которую для строительства, в том числе и археологи проверяют и имеют большой кусок от этого пирога. Развивается экономика, появляются стройки, увеличивается занятость археологов. Есть статистика по количеству «сайтов» (мест где копают) и по тому, сколько на них расходуют средств, но так как работы занимают разное время - статистику «Потраченных денег за период времени» - найти сложно.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3463
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 22.11.23 - 09:20
#21
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Цитата:
maxsaf:
Хорошо американцам, им не нужно доказывать никому, что Америка - их исконная земля, поэтому они не в раскопки вкладывают деньги,

?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3463
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 22.11.23 - 09:24
#22
Комментарий удален модератором.
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