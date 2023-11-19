Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
Как выразилась Ирина Шевнина, на раскопках постоянно было оживление. Всем, от школьников до весьма зрелой публики, было интересно, что же там нашли археологи и как они работают. Были даже такие экзотические персонажи, как экстрасенсы. Читать новость
Не поверите, американцы очень любят археологию и не только в Америке, но и по всему миру в экспедиция участвуют. И деньги дают на гранты по археологии, так что можно смело наших археологов в иноагенты записывать
maxsaf: Хорошо американцам, им не нужно доказывать никому, что Америка - их исконная земля, поэтому они не в раскопки вкладывают деньги, а в наукоёмкие производства, робототехнику, искусственный интеллект.
Время бума для контрактной археологии? Это никогда не было временем бума для профессии археолога, но прошедший год приближается к этому — благодаря Конгрессу, поскольку миллиарды долларов в виде ассигнований на инфраструктуру проходят через штаты. Археологи находятся в авангарде волны рабочих мест, которая появится благодаря прямым государственным расходам в размере 1,2 триллиона долларов в соответствии с Законом об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах 2021 года.
Артем Марусич: Археологи находятся в авангарде волны рабочих мест, которая появится благодаря прямым государственным расходам в размере 1,2 триллиона долларов в соответствии с Законом об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах 2021 года.
Ну никто и не сомневается, же! Иначе не было бы Индиана Джонса! Бизнес и ничего личного. Хотя археология, всё же немного другое. Просто вся проблема США, что там не важно чем заниматься, бизнес- получается. На выхлопе всё равно Гейтс или Маск получится, в крайнем случае Безос.
Артем Марусич: прямым государственным расходам в размере 1,2 триллиона долларов
Поясню, это не бюджет на археологию, прямой бюджет на всю науку около 0.5 т$. 1.2$ это бюджет на инфраструктуру, которую для строительства, в том числе и археологи проверяют и имеют большой кусок от этого пирога. Развивается экономика, появляются стройки, увеличивается занятость археологов. Есть статистика по количеству «сайтов» (мест где копают) и по тому, сколько на них расходуют средств, но так как работы занимают разное время - статистику «Потраченных денег за период времени» - найти сложно.
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