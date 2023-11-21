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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 918 из 918«1...916917918
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 20:30
#13756
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🎪Адаму Кадырову обеспечены пожизненные 8000 рублей в месяц и зубные протезы. Сыну Кадырова только 15 лет, а у него уже девять госнаград, которые обеспечат ему будущую жизнь, как у «почетного пенсионера в СССР», пишет «Можем объяснить». Помимо славы и почёта (за избиение беззащитного парня), Адаму положены: 🎖беспрепятственный проход в здания органов власти, статус почетного гостя на мероприятиях;💰8000 рублей (5000 + 3000) в месяц пожизненно из бюджетов Чечни и Кабардино-Балкарии — только за 10 лет он получит миллион; 💰ещё 50 000 рублей в качестве единовременной выплаты от правительства Карачаево-Черкесии; 📞😷от властей Дагестана — бесплатную связь, бесплатное зубо- и слухопротезирование, а также 50% скидка на ЖКХ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21234
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 21:08
#13757
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Та твою ж...

В Кремле не знают о том, был ли представлен к каким-то государственным наградам 15-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о награждении юноши, его цитирует ТАСС. Песков объяснил, что не располагает какими-либо данными по данной теме. «Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 23:19
#13758
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Цитата:
maxsaf:
В Кремле не знают о том,

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
315
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 23:24
#13759
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Цитата:
ACROS: там такие же люди, как и мы

нет, там не такие же люди как мы. собственно потому там и руководители другие.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 23:24
#13760
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 23:26
#13761
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Цитата:
Карачун:
нет, там не такие же люди как мы

---Совершенно верно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 01:07
#13762
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Ну и русские Герои.
Давайте с Уважением к ним относиться, к тем что пролили кровь, вернулись Героями.
Они сражались за Родину, за каждого русского, россиянина как простой русский паренек Георгий..
Слава Героям России!


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 01:27
#13763
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Цитата:
111:

----Вот ты от таких новостей просто кайф получаешь ? Сравнимый с сексуальным ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 01:46
#13764
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Слава русским Героям!
Еще один, кого следует чтить с Уважением.
Знакомьтесь - Николай Граф собственной персоной!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 01:48
#13765
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Цитата:
Гога:
Вот ты от таких новостей просто кайф получаешь ?

Ты же вроде кричал что Крымнаш?
Тебе не нравится, что вот такие русские пареньки воюют вместо тебя, защищая Родину, тебя и Путина?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 03:03
#13766
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Цитата:
111:

----Значит кайфуешь !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 03:05
#13767
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Цитата:
111:

-----Ты бы лучше это комментировал ---****«Ужинали рядом с трупом»: экс-министр Казахстана стер с камер видеонаблюдения убийство жены.рагичная история Салтанат Нукеновой, которая погибла в Казахстане от рук мужа-изверга, набирает обороты****
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 03:08
#13768
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Цитата:
111:

----
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9081
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.11.23 - 03:10
#13769
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Цитата:
111:
Ты же вроде кричал что Крымнаш?

-----Не кричал , а констатировал .
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