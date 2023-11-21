🎪Адаму Кадырову обеспечены пожизненные 8000 рублей в месяц и зубные протезы. Сыну Кадырова только 15 лет, а у него уже девять госнаград, которые обеспечат ему будущую жизнь, как у «почетного пенсионера в СССР», пишет «Можем объяснить». Помимо славы и почёта (за избиение беззащитного парня), Адаму положены: 🎖беспрепятственный проход в здания органов власти, статус почетного гостя на мероприятиях;💰8000 рублей (5000 + 3000) в месяц пожизненно из бюджетов Чечни и Кабардино-Балкарии — только за 10 лет он получит миллион; 💰ещё 50 000 рублей в качестве единовременной выплаты от правительства Карачаево-Черкесии; 📞😷от властей Дагестана — бесплатную связь, бесплатное зубо- и слухопротезирование, а также 50% скидка на ЖКХ.
В Кремле не знают о том, был ли представлен к каким-то государственным наградам 15-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о награждении юноши, его цитирует ТАСС. Песков объяснил, что не располагает какими-либо данными по данной теме. «Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель Кремля.
Ну и русские Герои. Давайте с Уважением к ним относиться, к тем что пролили кровь, вернулись Героями. Они сражались за Родину, за каждого русского, россиянина как простой русский паренек Георгий.. Слава Героям России!
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