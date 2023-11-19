Отправлено: - 00:50

maxsaf:

Хорошо американцам, им не нужно доказывать никому, что Америка - их исконная земля, поэтому они не в раскопки вкладывают деньги, а в наукоёмкие производства, робототехнику, искусственный интеллект.



[Исправлено: Артем Марусич, 22.11.2023 - 00:52]

Цитата:Время бума для контрактной археологии? Это никогда не было временем бума для профессии археолога, но прошедший год приближается к этому — благодаря Конгрессу, поскольку миллиарды долларов в виде ассигнований на инфраструктуру проходят через штаты. Археологи находятся в авангарде волны рабочих мест, которая появится благодаря прямым государственным расходам в размере 1,2 триллиона долларов в соответствии с Законом об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах 2021 года.Напомню, что в 2021-ом году бюджет рф составлял 1.78т $.Так как США - лидер в тратах на науку в процентном соотношении от бюджета, то и археологи получают больше чем где либо (в процентах), никто их тут не дискриминирует по политическим соображениям.