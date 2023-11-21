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≡ Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48021
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 16:49
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- Надо вначале поставить дорожный знак, который запрещает въезд большегрузов на непредназначенные для тракторов дороги, - парировал Кумар Аксакалов. И добавил: - Я знаю, что есть проблема с пропажей этих знаков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13588
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 16:49
#1
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Запретите, а мы посмотрим как зерновозы будут с полей пшеницу вывозить.
Арки на высоту поставте при въезде в посёлки, а мы посмотрм как сено будут колхозники себе во двор завозить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13588
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 16:59
#2
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Цитата:
В этом году в Костанайской области на дороге Тобол-Садчиковка-Сергеевка установили систему взвешивания и распознавания грузовых машин в движении.

Эти приблуды уже даже на республиканских трассах не работают. Даже в Астане их сто раз ремонтировали и толку ноль. Глючат. Могут показать 80 тонн, когда у тебя всего 30т. Наверно не выдерживают наши погодные условия. Ломаются.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9076
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 17:28
#3
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------А не пробовали строит такие дороги , чтобы все выдерживали ? А не знаки ставить ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9076
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 17:29
#4
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----В Германии автобаны со времен Гитлера до сих пор работают . :-x
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5188
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 18:39
#5
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Цитата://Никаких документов или заявлений, как говорил предыдущий докладчик, не было,//

Как было враньё в старом казахстане, и всё так же и осталось это враньё, и в так называемом новом казахстане: - это как примерно тасмагамбетов (продукт назарбаева) втирал ему на весь эфир, что дороги в астане приходят в негодность именно из-за шипованной резины.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
651
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 19:06
#6
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Цитата:
Запретите, а мы посмотрим

Этим лишь бы запрещать да штрафовать
Сделать нормально дорогу, чтоб под трактором не "превращалась в месиво" - зачем? Лучше сделать хрупкую,да запретить по ней ездить.
Деньги отбиты, дорога есть. Хреново сделанная, но есть. За повреждение будем штрафовать, на штрафы будем ремонтировать
Вот такой порочный круг. Или бизнес-план 8-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5188
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 19:12
#7
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Цитата://что из-за большегрузов на дорогах появляется колейность глубиной до 10 см.//


И что теперь - им не передвигаться по этим дорогам ??
Может при ремонте контролировать надо тщательней:- что бы ВСЁ что положено, положили на дорогу, а не украли.

Цитата:
Vit:


Вит, как там на трассах в других странах ?? Тоже продавливают большегрузы и делают колею до 10 см.?? Не поленился же, замерил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33897
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 20:07
#8
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Цитата:
Гога:
В Германии автобаны со времен Гитлера до сих пор работают .

Это не секрет, Гитлер поднял экономику Германии и за это нацистов поддержал весь народ Германии и до сих пор даже ты ставишь его в пример..
Такой вот человек был, Гитлер.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9612
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 20:08
#9
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Цитата:
ACROS:
Как было враньё в старом казахстане, и всё так же и осталось это враньё, и в так называемом новом казахстане: - это как примерно тасмагамбетов (продукт назарбаева) втирал ему на весь эфир, что дороги в астане приходят в негодность именно из-за шипованной резины.

Доля правды в этом всё таки есть,шипованная резина действительно разрушает дороги,в Германии и во многих Европейских государствах шипованная резина запрещена.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13588
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 20:58
#10
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Цитата:
ACROS:
Не видел я в Европе продавленых дорог. Причём я гоняю не только по автобанам. Мы в одно время лен таскали в Польшу. Выгрузки были в деревнях а не в крупных городах. Потрясающие дороги в их деревнях и Фермеров на тракторах видел спокойно гоняют по местным дорогам. Мы отстали от них навсегда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13588
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 20:59
#11
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Цитата:
ACROS:

Правда и минусы есть. Уж очень узкие дороги. Экономят. Но качествено делают. На века.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5188
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 21:48
#12
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Цитата:
Vit:
Мы отстали от них навсегда


Ну, вот : что нам мешает так же жить, как и в европах, ездить по таким же хорошим и вечным дорогам - там такие же люди, как и мы, или всё дело в руководителях ???
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
657
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 22:00
#13
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Цитата:
Vit:
Не видел я в Европе продавленых дорог. Причём я гоняю не только по автобанам. Мы в одно время лен таскали в Польшу. Выгрузки были в деревнях а не в крупных городах.


.....в отличии от Германии в Польше автобаны новые и дороги строят т.к. Польша получает от Брюсселя порядка 10 16 лярдов в год,то что деньги не разваровывают и строят качественные автобаны и дороги.А то что ты не видел продавленных дорог твоё счастье проедь по Германии и увидишь,да в Голландии автобаны замечательные,как туда заезжаешь аж душа радуется.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13588
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 23:16
#14
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Ну я до войны в Европу не ездил. Самая дальная точка была г. Лида беларуссия на границе Литвы . Я работал в одном кх и был на особом почётном месте для шефа) летом ему по уборке помогал, мог химпрополку сделать А зимой садился на фуру и таскал с Лиды сельхоз запчасти. Поэтому я АКРОСА очень хорошо понимаю, эту кухню отлично знаю. Много че знаю. Я с шефом не раз бухал.

[Исправлено: Vit, 21.11.2023 - 22:18]
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