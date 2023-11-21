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Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48021
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 16:49
- Надо вначале поставить дорожный знак, который запрещает въезд большегрузов на непредназначенные для тракторов дороги, - парировал Кумар Аксакалов. И добавил: - Я знаю, что есть проблема с пропажей этих знаков.
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Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 16:49
Запретите, а мы посмотрим как зерновозы будут с полей пшеницу вывозить.
Арки на высоту поставте при въезде в посёлки, а мы посмотрм как сено будут колхозники себе во двор завозить.
Арки на высоту поставте при въезде в посёлки, а мы посмотрм как сено будут колхозники себе во двор завозить.
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 16:59
Цитата:
Эти приблуды уже даже на республиканских трассах не работают. Даже в Астане их сто раз ремонтировали и толку ноль. Глючат. Могут показать 80 тонн, когда у тебя всего 30т. Наверно не выдерживают наши погодные условия. Ломаются.
В этом году в Костанайской области на дороге Тобол-Садчиковка-Сергеевка установили систему взвешивания и распознавания грузовых машин в движении.
Эти приблуды уже даже на республиканских трассах не работают. Даже в Астане их сто раз ремонтировали и толку ноль. Глючат. Могут показать 80 тонн, когда у тебя всего 30т. Наверно не выдерживают наши погодные условия. Ломаются.
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 17:28
------А не пробовали строит такие дороги , чтобы все выдерживали ? А не знаки ставить ?
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 17:29
----В Германии автобаны со времен Гитлера до сих пор работают .
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 18:39
Цитата://Никаких документов или заявлений, как говорил предыдущий докладчик, не было,//
Как было враньё в старом казахстане, и всё так же и осталось это враньё, и в так называемом новом казахстане: - это как примерно тасмагамбетов (продукт назарбаева) втирал ему на весь эфир, что дороги в астане приходят в негодность именно из-за шипованной резины.
Как было враньё в старом казахстане, и всё так же и осталось это враньё, и в так называемом новом казахстане: - это как примерно тасмагамбетов (продукт назарбаева) втирал ему на весь эфир, что дороги в астане приходят в негодность именно из-за шипованной резины.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 651
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 19:06
Цитата:
Этим лишь бы запрещать да штрафовать
Сделать нормально дорогу, чтоб под трактором не "превращалась в месиво" - зачем? Лучше сделать хрупкую,да запретить по ней ездить.
Деньги отбиты, дорога есть. Хреново сделанная, но есть. За повреждение будем штрафовать, на штрафы будем ремонтировать
Вот такой порочный круг. Или бизнес-план
Запретите, а мы посмотрим
Этим лишь бы запрещать да штрафовать
Сделать нормально дорогу, чтоб под трактором не "превращалась в месиво" - зачем? Лучше сделать хрупкую,да запретить по ней ездить.
Деньги отбиты, дорога есть. Хреново сделанная, но есть. За повреждение будем штрафовать, на штрафы будем ремонтировать
Вот такой порочный круг. Или бизнес-план
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 19:12
Цитата://что из-за большегрузов на дорогах появляется колейность глубиной до 10 см.//
И что теперь - им не передвигаться по этим дорогам ??
Может при ремонте контролировать надо тщательней:- что бы ВСЁ что положено, положили на дорогу, а не украли.
Цитата:
Вит, как там на трассах в других странах ?? Тоже продавливают большегрузы и делают колею до 10 см.?? Не поленился же, замерил.
И что теперь - им не передвигаться по этим дорогам ??
Может при ремонте контролировать надо тщательней:- что бы ВСЁ что положено, положили на дорогу, а не украли.
Цитата:
Vit:
Вит, как там на трассах в других странах ?? Тоже продавливают большегрузы и делают колею до 10 см.?? Не поленился же, замерил.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33897
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 20:07
Цитата:
Это не секрет, Гитлер поднял экономику Германии и за это нацистов поддержал весь народ Германии и до сих пор даже ты ставишь его в пример..
Такой вот человек был, Гитлер.
Гога:
В Германии автобаны со времен Гитлера до сих пор работают .
В Германии автобаны со времен Гитлера до сих пор работают .
Это не секрет, Гитлер поднял экономику Германии и за это нацистов поддержал весь народ Германии и до сих пор даже ты ставишь его в пример..
Такой вот человек был, Гитлер.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9612
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 20:08
Цитата:
Доля правды в этом всё таки есть,шипованная резина действительно разрушает дороги,в Германии и во многих Европейских государствах шипованная резина запрещена.
ACROS:
Как было враньё в старом казахстане, и всё так же и осталось это враньё, и в так называемом новом казахстане: - это как примерно тасмагамбетов (продукт назарбаева) втирал ему на весь эфир, что дороги в астане приходят в негодность именно из-за шипованной резины.
Как было враньё в старом казахстане, и всё так же и осталось это враньё, и в так называемом новом казахстане: - это как примерно тасмагамбетов (продукт назарбаева) втирал ему на весь эфир, что дороги в астане приходят в негодность именно из-за шипованной резины.
Доля правды в этом всё таки есть,шипованная резина действительно разрушает дороги,в Германии и во многих Европейских государствах шипованная резина запрещена.
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 20:58
Цитата:
ACROS:Не видел я в Европе продавленых дорог. Причём я гоняю не только по автобанам. Мы в одно время лен таскали в Польшу. Выгрузки были в деревнях а не в крупных городах. Потрясающие дороги в их деревнях и Фермеров на тракторах видел спокойно гоняют по местным дорогам. Мы отстали от них навсегда.
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 20:59
Цитата:
Правда и минусы есть. Уж очень узкие дороги. Экономят. Но качествено делают. На века.
ACROS:
Правда и минусы есть. Уж очень узкие дороги. Экономят. Но качествено делают. На века.
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 21:48
Цитата:
Ну, вот : что нам мешает так же жить, как и в европах, ездить по таким же хорошим и вечным дорогам - там такие же люди, как и мы, или всё дело в руководителях ???
Vit:
Мы отстали от них навсегда
Мы отстали от них навсегда
Ну, вот : что нам мешает так же жить, как и в европах, ездить по таким же хорошим и вечным дорогам - там такие же люди, как и мы, или всё дело в руководителях ???
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 657
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 22:00
Цитата:
.....в отличии от Германии в Польше автобаны новые и дороги строят т.к. Польша получает от Брюсселя порядка 10 16 лярдов в год,то что деньги не разваровывают и строят качественные автобаны и дороги.А то что ты не видел продавленных дорог твоё счастье проедь по Германии и увидишь,да в Голландии автобаны замечательные,как туда заезжаешь аж душа радуется.
Vit:
Не видел я в Европе продавленых дорог. Причём я гоняю не только по автобанам. Мы в одно время лен таскали в Польшу. Выгрузки были в деревнях а не в крупных городах.
Не видел я в Европе продавленых дорог. Причём я гоняю не только по автобанам. Мы в одно время лен таскали в Польшу. Выгрузки были в деревнях а не в крупных городах.
.....в отличии от Германии в Польше автобаны новые и дороги строят т.к. Польша получает от Брюсселя порядка 10 16 лярдов в год,то что деньги не разваровывают и строят качественные автобаны и дороги.А то что ты не видел продавленных дорог твоё счастье проедь по Германии и увидишь,да в Голландии автобаны замечательные,как туда заезжаешь аж душа радуется.
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 23:16
Цитата:
[Исправлено: Vit, 21.11.2023 - 22:18]
родом из Шанхая2022:Ну я до войны в Европу не ездил. Самая дальная точка была г. Лида беларуссия на границе Литвы . Я работал в одном кх и был на особом почётном месте для шефа) летом ему по уборке помогал, мог химпрополку сделать А зимой садился на фуру и таскал с Лиды сельхоз запчасти. Поэтому я АКРОСА очень хорошо понимаю, эту кухню отлично знаю. Много че знаю. Я с шефом не раз бухал.
[Исправлено: Vit, 21.11.2023 - 22:18]
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