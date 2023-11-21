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≡ "Ситуация неоднозначная, но..." - Количество жалоб на подтопление второго Костаная за неделю выросло
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48021
"Ситуация неоднозначная, но..." - Количество жалоб на подтопление второго Костаная за неделю выросло
Отправлено: 21.11.23 - 17:50
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Жители ул. Спартак, которую топит с 29 октября, рассказали корреспонденту "НГ", что ситуация у них стала только хуже. По словам старшей по микрорайону Бибигуль ИБРАЕВОЙ, вода уже зашла в некоторые дома.
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
145
Re: "Ситуация неоднозначная, но..." - Количество жалоб...
Отправлено: 21.11.23 - 17:50
#1
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АЭС хотят строить , тут разобраться в причине подтопления жилого массива не могут. куда нам до высоких технологий, потом в случае и с АЭС будут искать причину "неоднозначную"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13588
"Ситуация неоднозначная, но..." - Количество жалоб на подтопление второго Костаная за неделю выросло
Отправлено: 21.11.23 - 18:19
#2
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Цитата:
nmv85:
" Неоднозначную" причину все знают. Она известна со времён СССР. Просто её официально озвучивать нельзя. Иначе шапки полетят в акимате)
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
66
Re: "Ситуация неоднозначная, но..." - Количество жалоб...
Отправлено: 21.11.23 - 21:26
#3
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Цитата:
Vit:
Иначе шапки полетят в акимате)
С кого шапки надо снимать с головой, как говорил поэт - Иных уж нет, а те уже далече. По правилам организация должна отвечать за одобренные ею решения, а у нас - чиновник сменился - всё ! Поезд ушёл. Народ зря повелся, когда на этом болоте стали раздавать землю, а знающие люди уже тогда пытались предупредить, но не прислушались.
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