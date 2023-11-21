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"Ситуация неоднозначная, но..." - Количество жалоб на подтопление второго Костаная за неделю выросло
"Ситуация неоднозначная, но..." - Количество жалоб на подтопление второго Костаная за неделю выросло
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