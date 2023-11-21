Отправлено: - 21:26

Vit:

Иначе шапки полетят в акимате)

Цитата:С кого шапки надо снимать с головой, как говорил поэт - Иных уж нет, а те уже далече. По правилам организация должна отвечать за одобренные ею решения, а у нас - чиновник сменился - всё ! Поезд ушёл. Народ зря повелся, когда на этом болоте стали раздавать землю, а знающие люди уже тогда пытались предупредить, но не прислушались.