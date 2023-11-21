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≡ Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48020
Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских дорогах, обсуждали начальник ДП и аким Костанайской области
Отправлено: 21.11.23 - 16:49
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- Надо вначале поставить дорожный знак, который запрещает въезд большегрузов на непредназначенные для тракторов дороги, - парировал Кумар Аксакалов. И добавил: - Я знаю, что есть проблема с пропажей этих знаков.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13584
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 16:49
#1
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Запретите, а мы посмотрим как зерновозы будут с полей пшеницу вывозить.
Арки на высоту поставте при въезде в посёлки, а мы посмотрм как сено будут колхозники себе во двор завозить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13584
Re: Вначале был знак - Как бороться с большегрузами на сельских...
Отправлено: 21.11.23 - 16:59
#2
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Цитата:
В этом году в Костанайской области на дороге Тобол-Садчиковка-Сергеевка установили систему взвешивания и распознавания грузовых машин в движении.

Эти приблуды уже даже на республиканских трассах не работают. Даже в Астане их сто раз ремонтировали и толку ноль. Глючат. Могут показать 80 тонн, когда у тебя всего 30т. Наверно не выдерживают наши погодные условия. Ломаются.
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