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Мысль дня, в ответ на слова Пескова, что дочь его еле сводит концы с концами в Париже

Цитата:Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) поднимет