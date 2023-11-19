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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 16:15
Ну и сам Герой России разумеется..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 16:20
Мысль дня, в ответ на слова Пескова, что дочь его еле сводит концы с концами в Париже
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 16:56
Цитата:
Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) поднимет .
111:
Мысль дня, в ответ на слова Пескова, что дочь его еле сводит концы с концами в Париже
Мысль дня, в ответ на слова Пескова, что дочь его еле сводит концы с концами в Париже
Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) поднимет .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 17:51
Цитата:
Бедные германцы..
Kairat stayer:
Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства)
Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства)
Бедные германцы..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 18:17
Слава русским Героям!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 18:25
Ну и россияне..
Избивают других россиян по националистическому признаку.
На этот раз встрял казах.
Хотя сам виноват..
Избивают других россиян по националистическому признаку.
На этот раз встрял казах.
Хотя сам виноват..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 19:09
Мда уж..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 19:11
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 20:34
Где есть семейная на двоих банька, кто знает из местных?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.11.23 - 09:31
Всем доброго утра и удачного дня!
Цитата:
Скорее всего, походу на форуме, собрались не любители бань, а в основном писатели.
Помнится, один любитель бани, ранее создал ветку и спрашивал есть ли любители бани, давайте мол общаться и делиться интересными вещами на данную тему. К сожалению, никто из местных, также из-за три девять земель, не откликнулся 😂😂😂.
Чтобы не быть голословным, сейчас найду вышеуказанную тему и напишу там. На мой взгляд про интересный случай, из моей практики, установленный в ходе посещения бань .
Цитата:
111:
Где есть семейная на двоих банька, кто знает из местных?
Где есть семейная на двоих банька, кто знает из местных?
Скорее всего, походу на форуме, собрались не любители бань, а в основном писатели.
Помнится, один любитель бани, ранее создал ветку и спрашивал есть ли любители бани, давайте мол общаться и делиться интересными вещами на данную тему. К сожалению, никто из местных, также из-за три девять земель, не откликнулся 😂😂😂.
Чтобы не быть голословным, сейчас найду вышеуказанную тему и напишу там. На мой взгляд про интересный случай, из моей практики, установленный в ходе посещения бань .
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.11.23 - 10:23
Цитата:
Есть в Костанае банный переулок, там на любой вкус. В одном дворе по 2 бани , побольше , поменьше, с бассейном или без.Адрес Баймагамбетова 28 с дробями по моему,заезда с улицы 5 декабря, как ехать на 18 школу, сразу справа проулок, там бань 6-8 точно есть.
111:
кто знает из местных?
кто знает из местных?
Есть в Костанае банный переулок, там на любой вкус. В одном дворе по 2 бани , побольше , поменьше, с бассейном или без.Адрес Баймагамбетова 28 с дробями по моему,заезда с улицы 5 декабря, как ехать на 18 школу, сразу справа проулок, там бань 6-8 точно есть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.11.23 - 12:02
Цитата:
Спасибо, да, мне тоже говорили про это место, блин не знаю что за бани, но надо будет там тоже посмотреть как то
saba:
как ехать на 18 школу, сразу справа проулок, там бань 6-8 точно есть.
как ехать на 18 школу, сразу справа проулок, там бань 6-8 точно есть.
Спасибо, да, мне тоже говорили про это место, блин не знаю что за бани, но надо будет там тоже посмотреть как то
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 09:32
Цитата:
Чёта не сообщили? Оказывается, вчера глава пентагона Л.Остин прилетал в Украину, последний сказал: помогали Украине, дальше продолжим помогать!
[Исправлено: Kairat stayer, 21.11.2023 - 09:33]
maxsaf:
Прям щас смотрю Fox News. Тут показывают Газу. Жду, может про Украину вспомнят, вам сообщу.
Прям щас смотрю Fox News. Тут показывают Газу. Жду, может про Украину вспомнят, вам сообщу.
Чёта не сообщили? Оказывается, вчера глава пентагона Л.Остин прилетал в Украину, последний сказал: помогали Украине, дальше продолжим помогать!
[Исправлено: Kairat stayer, 21.11.2023 - 09:33]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 16:28
Казахстанские Ждуны сами не выдерживают уже просто ждать, и записываются в СВО убивать чужих детей..
Вот так бы и давно.
А то сидят тут, че сидят?
Пожелаем ему удачи где нибудь под Авдеевкой!
[Исправлено: 111, 21.11.2023 - 16:29]
Вот так бы и давно.
А то сидят тут, че сидят?
Пожелаем ему удачи где нибудь под Авдеевкой!
[Исправлено: 111, 21.11.2023 - 16:29]
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