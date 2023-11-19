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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 16:15
#13741
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Ну и сам Герой России разумеется..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 16:20
#13742
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Мысль дня, в ответ на слова Пескова, что дочь его еле сводит концы с концами в Париже


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 16:56
#13743
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Цитата:
111:
Мысль дня, в ответ на слова Пескова, что дочь его еле сводит концы с концами в Париже


Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) поднимет :lol: .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 17:51
#13744
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Цитата:
Kairat stayer:
Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства)

Бедные германцы..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 18:17
#13745
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Слава русским Героям!


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 18:25
#13746
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Ну и россияне..
Избивают других россиян по националистическому признаку.
На этот раз встрял казах.
Хотя сам виноват..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 19:09
#13747
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Мда уж..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 19:11
#13748
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.11.23 - 20:34
#13749
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Где есть семейная на двоих банька, кто знает из местных?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.11.23 - 09:31
#13750
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Всем доброго утра и удачного дня!

Цитата:
111:
Где есть семейная на двоих банька, кто знает из местных?


Скорее всего, походу на форуме, собрались не любители бань, а в основном писатели.

Помнится, один любитель бани, ранее создал ветку и спрашивал есть ли любители бани, давайте мол общаться и делиться интересными вещами на данную тему. К сожалению, никто из местных, также из-за три девять земель, не откликнулся 😂😂😂.

Чтобы не быть голословным, сейчас найду вышеуказанную тему и напишу там. На мой взгляд про интересный случай, из моей практики, установленный в ходе посещения бань :lol:.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.11.23 - 10:23
#13751
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Цитата:
111:
кто знает из местных?

Есть в Костанае банный переулок, там на любой вкус. В одном дворе по 2 бани , побольше , поменьше, с бассейном или без.Адрес Баймагамбетова 28 с дробями по моему,заезда с улицы 5 декабря, как ехать на 18 школу, сразу справа проулок, там бань 6-8 точно есть.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.11.23 - 12:02
#13752
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Цитата:
saba:
как ехать на 18 школу, сразу справа проулок, там бань 6-8 точно есть.

Спасибо, да, мне тоже говорили про это место, блин не знаю что за бани, но надо будет там тоже посмотреть как то
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 09:32
#13753
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Цитата:
maxsaf:
Прям щас смотрю Fox News. Тут показывают Газу. Жду, может про Украину вспомнят, вам сообщу.


Чёта не сообщили? Оказывается, вчера глава пентагона Л.Остин прилетал в Украину, последний сказал: помогали Украине, дальше продолжим помогать! :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 21.11.2023 - 09:33]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 21.11.23 - 16:28
#13754
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Казахстанские Ждуны сами не выдерживают уже просто ждать, и записываются в СВО убивать чужих детей..
Вот так бы и давно.
А то сидят тут, че сидят?
Пожелаем ему удачи где нибудь под Авдеевкой!




[Исправлено: 111, 21.11.2023 - 16:29]
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