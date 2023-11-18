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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 78 из 78«1...767778
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Куратор темы: Маркс
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19614
Форумная эклектика
Отправлено: 18.11.23 - 18:05
#1156
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смотрю, ясельная группа работает, не покладая рук.
правда скоро отбой, спать,
баю баюшки баю.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 18.11.23 - 18:11
#1157
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Цитата:
alex_60:
баю баюшки баю.


Кукарекай, не кукарекай, пой или не пой частушки, рассвет всё равно наступит! :-P

[Исправлено: Kairat stayer, 18.11.2023 - 19:12]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 18.11.23 - 18:55
#1158
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 19.11.23 - 10:45
#1159
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Всем грамотеям и "грамотеям в кавычках", доброго утра и удачного выходного дня! :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 19.11.23 - 11:00
#1160
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Недавно мне один зарубежный грамотей предлагал открыть свою ветку, процитирую не себя, а для начала его:

Цитата:
maxsaf:
Кстати, Кайрат, откройте уже собственную ветку для мемов, будете там бастыком, сообщения пропускать или блокировать, очень советую


Тогда ответил, процитирую отрывки, как обычно:

Kairat stayer: На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку, Как, последователь вождя мирового пролетариата товарищ Маркс отметил, в первом своем посте данной ветки, что эклектика-это микс, смешение всего и вся и. т. д...

Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толка и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. .

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 19.11.2023 - 13:01]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 19.11.23 - 11:24
#1161
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Цитата:
Kairat stayer:
Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толка и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. .


На мой взгляд, как отметил выше, ветки должны приносить пользу и быть интересными для граждан. Но всякие рецепты, упражнения, ни в коем случае, не должны быть какими-то путеводителями.

Многие задаются вопросами, в чём секреты долгой жизни? Не мало граждан используют всякие советы, методики и.т.д. которые якобы продлевают жизнь.

Известные пословицы гласят: ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде (чем исцеление от болезни искать, лучше ищи дорогу, чтобы не болеть), в здоровом теле - здоровый дух, добрый человек здоровее злого. Лично меня интересует профилактика различных болезней.

Ниже в видео, автор канала врач Антон Алексеев, наверное не маловажно 2,85 миллионов подписчиков, предлагает отдельные упражнения для продления жизни.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 19.11.23 - 17:09
#1162
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111: Мысль дня, в ответ на слова Пескова, что дочь его еле сводит концы с концами в Париже...

Kairat stayer: Наверное проклятый Запад, опять, в Новом 2024 году, цены на услуги ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) поднимет :lol: .

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 19.11.23 - 17:51
#1163
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Цитата:
alex_60:
смотрю, ясельная группа работает, не покладая рук.
правда скоро отбой, спать,
баю баюшки баю.


Детство, детство, детство,
О тебе грущу
Детство, детство, детство
Встретиться хочу.
Детство, детство, детство
Кто же виноват
Горько плачет сердце,
Нет пути назад (С).

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 19.11.23 - 18:06
#1164
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Танцы, музыка, любовь,
мы из 90, где было всё не просто!

Подробнее здесь:

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33894
Форумная эклектика
Отправлено: 19.11.23 - 18:08
#1165
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Цитата:
Kairat stayer:

На Алешку прям похож..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.23 - 15:23
#1166
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Эклектика - микс - смешение! Компетенция, полномочия, юрисдикция - физических и юридических лиц - понятия и значения разные, но - тесно пересекаются с компетентностью.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.23 - 15:24
#1167
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.23 - 15:34
#1168
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Ну, в этой ситуации всё, наши полномочия окончены!

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[Исправлено: Kairat stayer, 21.11.2023 - 15:41]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4693
Форумная эклектика
Отправлено: 21.11.23 - 15:55
#1169
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