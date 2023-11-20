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Дворец бракосочетаний в Костанае откроют для торжественных церемоний только в марте
Дворец бракосочетаний в Костанае откроют для торжественных церемоний только в марте
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