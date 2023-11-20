Отправлено: - 16:16

Георгий ГОВОРОВ:

РАГС ему не подчиняется, закупки этого ведомства проходят без его ведома и участия. Он лишь спросил у профильного чиновника когда откроют Дворец.

Ильяс:

Дворец БРАКАсочетания не работает, ни детская ОБЛАСТНАЯ больница, ума хватило детей перевести в инфекционную больницу, мол хлоркой помыли, прокварцевали и туда всех детей.

Цитата:Цитата:На ремонт детской областной больницы целевые деньги были выделены, вроде из республиканского бюджета для областного управления здравоохранения. Если не ошибаюсь более одного миллиарда тенге. Заказчиком ремонта была сама областная детская больница.