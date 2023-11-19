Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
Как выразилась Ирина Шевнина, на раскопках постоянно было оживление. Всем, от школьников до весьма зрелой публики, было интересно, что же там нашли археологи и как они работают. Были даже такие экзотические персонажи, как экстрасенсы. Читать новость
Ща Z-патриоты завоют, что всё павнр они половцев и печенегов стоя **сать научили. А аким московского улуса на прошлой неделе сам рассказывал, как Юра Долгорукий ездил к хану Золотой орды распоряжение на княжение (ярлык) получать. Что то у них совсем с головой плохо
Юра Долгорукий ездил к хану Золотой орды распоряжение на княжение (ярлык) получать. Что то у них совсем с головой плохо С 1113 года (по другой версии, с 1096 года) до конца жизни Юрий управлял Ростово-Суздальским княжеством. С 1132 года отстаивал на юге интересы свои и братьев, борясь за Переяславль, а затем и за Киев (за что, вероятно, получил прозвище Долгорукого). Золотой орды с 1242 года до конца XV века. Установление ига стало возможным в результате монгольского нашествия на Русь в 1237—1242 годах; иго устанавливалось в течение двух десятилетий после нашествия, в том числе и в неразорённых землях. В Северо-Восточной Руси продлилось до эпохи правления Ивана III (традиционно событием, положившим конец игу, считается Стояние на Угре 1480 года, однако часть историков относит его к более раннему событию — сражению под Алексином 1472 года). В других русских землях иго устранялось в XIV веке по мере присоединения их к Великому княжеству Литовскому и Речи Посполитой. .....у тебя белые пятна в голове или истории или не внимательно слушал не мог он в свои врена за ярлыком ездить,вот если Александр Невский то да которого отравили ордынцы.
Странно, что ты не изучал Историю наших предков, но имеешь при этом слово.
Вообще, научные статьи Ирины Викторовны я читаю по их выходу, до того как о них напишет пресса, особенно радовался, когда статья с ее участием в нейчер была опубликована, так что за историей наших предков я поглядываю.
Удивительно, как вы не отличая сарказма до своих лет дожили и письмо освоить смогли.
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