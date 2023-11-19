Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...

Отправлено: - 16:53

Юра Долгорукий ездил к хану Золотой орды распоряжение на княжение (ярлык) получать. Что то у них совсем с головой плохо

С 1113 года (по другой версии, с 1096 года) до конца жизни Юрий управлял Ростово-Суздальским княжеством. С 1132 года отстаивал на юге интересы свои и братьев, борясь за Переяславль, а затем и за Киев (за что, вероятно, получил прозвище Долгорукого).

Золотой орды с 1242 года до конца XV века. Установление ига стало возможным в результате монгольского нашествия на Русь в 1237—1242 годах; иго устанавливалось в течение двух десятилетий после нашествия, в том числе и в неразорённых землях. В Северо-Восточной Руси продлилось до эпохи правления Ивана III (традиционно событием, положившим конец игу, считается Стояние на Угре 1480 года, однако часть историков относит его к более раннему событию — сражению под Алексином 1472 года). В других русских землях иго устранялось в XIV веке по мере присоединения их к Великому княжеству Литовскому и Речи Посполитой.

.....у тебя белые пятна в голове или истории или не внимательно слушал не мог он в свои врена за ярлыком ездить,вот если Александр Невский то да которого отравили ордынцы.