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≡ Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48013
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
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Как выразилась Ирина Шевнина, на раскопках постоянно было оживление. Всем, от школьников до весьма зрелой публики, было интересно, что же там нашли археологи и как они работают. Были даже такие экзотические персонажи, как экстрасенсы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
#1
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Еще не началось толком, но уже закончилось.
Нет элементарного оборудования..
А вообще нужно ли это нам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 19.11.23 - 19:30
#2
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В конце концов Историю можно придумать, исходя из амбиций власти, ну кости не те, ну посуду не ту можно, ниче страшного.
В той же России вся история придумана и люди любят ее такую, какая есть..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
655
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 00:49
#3
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....интересная статья,архиалогия прекрасная наука.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
655
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 00:52
#4
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Цитата:
111:
А вообще нужно ли это нам?

......ненужно нам это....хотим квартиры на 19м этаже с лифтами и водой без отключений. :-o :-o :-o
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1139
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 07:10
#5
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Цитата:
111:
той же России вся история придумана и люди любят ее такую, какая есть..

Ну конечно! И только 111 знает всю настоящую подноготную "клятого" соседа. Бедняга, спать не может, если Россию не пнет.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
26
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 08:05
#6
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Цитата:
Бедняга, спать не может, если Россию не пнет.
Источник:

Горбатого править - зря время терять - могила исправит. Пословица.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 12:06
#7
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Цитата:
Дантист:
только 111 знает всю настоящую

Наоборот хвалю наших главных партнеров в этом плане, как надо делать.
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maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
6
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 13:13
#8
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Ща Z-патриоты завоют, что всё павнр они половцев и печенегов стоя **сать научили. А аким московского улуса на прошлой неделе сам рассказывал, как Юра Долгорукий ездил к хану Золотой орды распоряжение на княжение (ярлык) получать. Что то у них совсем с головой плохо
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1957
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 14:28
#9
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Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы статьи. Если по теме сказать нечего, лучше промолчать.
Далее будем удалять отклонения.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
655
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 16:45
#10
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы статьи. Если по теме сказать нечего, лучше промолчать. Далее будем удалять отклонения.


.....давно уже надо удалять то что не по теме,ты только пугаешь Тимур.Один приплёл Россию,другой орду..Статья о археологии и древних культурах, Россией и ордой тогда ещё и не пахло.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
655
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 16:53
#11
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Юра Долгорукий ездил к хану Золотой орды распоряжение на княжение (ярлык) получать. Что то у них совсем с головой плохо
С 1113 года (по другой версии, с 1096 года) до конца жизни Юрий управлял Ростово-Суздальским княжеством. С 1132 года отстаивал на юге интересы свои и братьев, борясь за Переяславль, а затем и за Киев (за что, вероятно, получил прозвище Долгорукого).
Золотой орды с 1242 года до конца XV века. Установление ига стало возможным в результате монгольского нашествия на Русь в 1237—1242 годах; иго устанавливалось в течение двух десятилетий после нашествия, в том числе и в неразорённых землях. В Северо-Восточной Руси продлилось до эпохи правления Ивана III (традиционно событием, положившим конец игу, считается Стояние на Угре 1480 года, однако часть историков относит его к более раннему событию — сражению под Алексином 1472 года). В других русских землях иго устранялось в XIV веке по мере присоединения их к Великому княжеству Литовскому и Речи Посполитой.
.....у тебя белые пятна в голове или истории или не внимательно слушал не мог он в свои врена за ярлыком ездить,вот если Александр Невский то да которого отравили ордынцы.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
548
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 21:21
#12
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Цитата:
Еще мы нашли кусочек «ливневой канализации», - добавила Ирина Шевнина.

4000 лет назад!!! Вот это мы знатно деградировали… Переживаю за Ирину Викторовну, такую крамолу про наши власти писать.

И что? Прям отводили воду? Не осваивали после каждого дождя бюджет по новой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 20.11.23 - 21:29
#13
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Цитата:
Артем Марусич:
4000 лет назад!!! Вот это мы знатно деградировали…

Странно, что ты не изучал Историю наших предков, но имеешь при этом слово..
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
548
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 20.11.23 - 21:40
#14
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Цитата:
Странно, что ты не изучал Историю наших предков, но имеешь при этом слово.

Вообще, научные статьи Ирины Викторовны я читаю по их выходу, до того как о них напишет пресса, особенно радовался, когда статья с ее участием в нейчер была опубликована, так что за историей наших предков я поглядываю.

Удивительно, как вы не отличая сарказма до своих лет дожили и письмо освоить смогли.
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