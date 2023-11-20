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Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане пенсионеров на сумму свыше 10 млн тенге предъявили новое обвинение
Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане пенсионеров на сумму свыше 10 млн тенге предъявили новое обвинение
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