Отправлено: - 21:10

Vit:

Мне вот интересно, откуда это жулье знает номер телефона и адрес пенсионера?

Цитата:Моя дочь не пенсионерка, но неделю назад ей позвонили якобы из Халык банка и спросили - Ольга Сергеевна Такая-то ?Она подтвердила, а дальше пошёл развод о смене телефонного номера .Но дочь стала настаивать, что не хочет затруднять " добрую тётеньку" и сама завтра придёт в банк и разберётся.Тётенька после обиделась и положила трубку.И вот откуда у них номер сотового телефона и ФИО ?