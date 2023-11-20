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≡ Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане пенсионеров на сумму свыше 10 млн тенге предъявили новое обвинение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48013
Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане пенсионеров на сумму свыше 10 млн тенге предъявили новое обвинение
Отправлено: 20.11.23 - 17:59
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Студент 2-го курса КРУ Александр МАЙФАТ обвиняется в том, что работал курьером у мошенников, которые звонили пенсионерам, представлялись полицейскими и сообщали о якобы пострадавших в авариях детях, внуках или родственниках.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
64
Re: Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане...
Отправлено: 20.11.23 - 17:59
#1
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Как только этому жулью хвост прижмут, сразу про маму- деток причитать начинают.А что они этим старикам по самому больному бьют , это не в счёт. Терпеть ненавижу!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13573
Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане пенсионеров на сумму свыше 10 млн тенге предъявили новое обвинение
Отправлено: 20.11.23 - 18:24
#2
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Цитата:
Филипповна:
жулью хвост прижмут, сразу

Мне вот интересно, откуда это жулье знает номер телефона и адрес пенсионера? Откуда они знают что у них дома под матрасом лям лежит? Где черпают инфу? Или может это их внуки так решили " разбогатеть"?
Ведь не у всех благополучные и порядочные семьи.
Я уже ничему не удивляюсь. Вот например недавно в Павлодаре мать убила свою 7-ю дочу. И закопала на свалке.

[Исправлено: Vit, 20.11.2023 - 17:26]

[Исправлено: Vit, 20.11.2023 - 17:41]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1500
Re: Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане...
Отправлено: 20.11.23 - 19:41
#3
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Цитата:
но последнюю передачу - около 2 млн тенге - забрал себе полностью, не выйдя на связь с организаторами

Источник:


— А кто же, по-вашему, виноват?
— А, по-моему, — оба виноваты...
— Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. «В горах»
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
64
Re: Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане...
Отправлено: 20.11.23 - 21:10
#4
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Цитата:
Vit:
Мне вот интересно, откуда это жулье знает номер телефона и адрес пенсионера?

Моя дочь не пенсионерка, но неделю назад ей позвонили якобы из Халык банка и спросили - Ольга Сергеевна Такая-то ?Она подтвердила, а дальше пошёл развод о смене телефонного номера .Но дочь стала настаивать, что не хочет затруднять " добрую тётеньку" и сама завтра придёт в банк и разберётся.Тётенька после обиделась и положила трубку.И вот откуда у них номер сотового телефона и ФИО ?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1500
Дроппер из Федоровки - Подсудимому по делу об обмане пенсионеров на сумму свыше 10 млн тенге предъявили новое обвинение
Отправлено: 20.11.23 - 22:35
#5
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