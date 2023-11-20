НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48013
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 16:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство энергетики планирует поэтапно повышать цены на сжиженный нефтяной газ, сообщил вице-министр Алибек Жамауов. По его словам, с начала 2024 года цена на сжиженный нефтяной газ вырастет на 5 тенге за литр.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1139
Re: Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 16:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то бред от чиновников, иначе не скажешь. Как он узнал, что водители кустарно переоборудовали? Куда тогда дорпол смотрит? Как это сказалось на повышенном расходе газа? Другой бы радовался, что товар (газ) расходится, но не у нас. У нас огорчаются.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13573
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 17:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю как предотвратить дефицит газа в стране. По чаще говорите людям что газ у нас из рашки. Нац патриоты перестанут его покупать. Проблема будет решена. И цену не надо будет подымать.

[Исправлено: Vit, 20.11.2023 - 20:49]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5183
Re: Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 17:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://что водители переоборудуют авто кустарным способом.//

Откуда у него такие сведения ?? Если это так: - то, вперёд - задание жол.полиции и вызывать всех владельцев таких авто в органы полиции и шерстить всех на предмет этой кустарщины - ничего такого тут нет, речь идёт о безопасности.
А, если это не так, что скорее всего так и есть, то налицо - АНГАЖИРОВАННОСТЬ правительства отечественным нефтянным толстосумам.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5183
Re: Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 17:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
. Нац патриоты перестанут его покупать.


Их же мало.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9611
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 19:18
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Другой бы радовался, что товар (газ) расходится, но не у нас. У нас огорчаются

А чему тут радоваться,если товар расходиться на ура,но на него нельзя цену поднять,тут плакать хочется,сколько упущенной выгоды,мимо пролетело.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 19:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Гора пукнула мышь?
То есть мука, рис, морковка, мясо и тд, повышают на десятки и сотни тенге, иногда на 100 процентов.
А газ то почему?
Они бояться только те 20 тысяч таксистов?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21233
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 20:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нац патриоты перестанут его покупать. Проблема будет решена. И цену не надо будет подымать.

Форумный ветеран диванных войск российские продукты трескает так, что аж шум стоит ;-)
Он это объясняет попыткой уничтожения продовольствия агрессора :lol:
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3458
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 20:44
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1500
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 21:17
#9
Комментарий проходит проверку.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1500
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 21:25
#10
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS