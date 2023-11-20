Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48013
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 16:19
Министерство энергетики планирует поэтапно повышать цены на сжиженный нефтяной газ, сообщил вице-министр Алибек Жамауов. По его словам, с начала 2024 года цена на сжиженный нефтяной газ вырастет на 5 тенге за литр.
Читать новость
Читать новость
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1139
Re: Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 16:19
Какой то бред от чиновников, иначе не скажешь. Как он узнал, что водители кустарно переоборудовали? Куда тогда дорпол смотрит? Как это сказалось на повышенном расходе газа? Другой бы радовался, что товар (газ) расходится, но не у нас. У нас огорчаются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13573
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 17:38
Я знаю как предотвратить дефицит газа в стране. По чаще говорите людям что газ у нас из рашки. Нац патриоты перестанут его покупать. Проблема будет решена. И цену не надо будет подымать.
[Исправлено: Vit, 20.11.2023 - 20:49]
[Исправлено: Vit, 20.11.2023 - 20:49]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5183
Re: Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 17:57
Цитата://что водители переоборудуют авто кустарным способом.//
Откуда у него такие сведения ?? Если это так: - то, вперёд - задание жол.полиции и вызывать всех владельцев таких авто в органы полиции и шерстить всех на предмет этой кустарщины - ничего такого тут нет, речь идёт о безопасности.
А, если это не так, что скорее всего так и есть, то налицо - АНГАЖИРОВАННОСТЬ правительства отечественным нефтянным толстосумам.
Откуда у него такие сведения ?? Если это так: - то, вперёд - задание жол.полиции и вызывать всех владельцев таких авто в органы полиции и шерстить всех на предмет этой кустарщины - ничего такого тут нет, речь идёт о безопасности.
А, если это не так, что скорее всего так и есть, то налицо - АНГАЖИРОВАННОСТЬ правительства отечественным нефтянным толстосумам.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5183
Re: Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 17:58
Цитата:
Их же мало.
Vit:
. Нац патриоты перестанут его покупать.
. Нац патриоты перестанут его покупать.
Их же мало.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9611
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 19:18
Цитата:
А чему тут радоваться,если товар расходиться на ура,но на него нельзя цену поднять,тут плакать хочется,сколько упущенной выгоды,мимо пролетело.
Дантист:
Другой бы радовался, что товар (газ) расходится, но не у нас. У нас огорчаются
Другой бы радовался, что товар (газ) расходится, но не у нас. У нас огорчаются
А чему тут радоваться,если товар расходиться на ура,но на него нельзя цену поднять,тут плакать хочется,сколько упущенной выгоды,мимо пролетело.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33887
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 19:33
Хм..
Гора пукнула мышь?
То есть мука, рис, морковка, мясо и тд, повышают на десятки и сотни тенге, иногда на 100 процентов.
А газ то почему?
Они бояться только те 20 тысяч таксистов?
Гора пукнула мышь?
То есть мука, рис, морковка, мясо и тд, повышают на десятки и сотни тенге, иногда на 100 процентов.
А газ то почему?
Они бояться только те 20 тысяч таксистов?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21233
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 20:15
Цитата:
Форумный ветеран диванных войск российские продукты трескает так, что аж шум стоит
Он это объясняет попыткой уничтожения продовольствия агрессора
Vit:
Нац патриоты перестанут его покупать. Проблема будет решена. И цену не надо будет подымать.
Нац патриоты перестанут его покупать. Проблема будет решена. И цену не надо будет подымать.
Форумный ветеран диванных войск российские продукты трескает так, что аж шум стоит
Он это объясняет попыткой уничтожения продовольствия агрессора
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3458
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 20:44
Комментарий проходит проверку.
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 21:17
Комментарий проходит проверку.
Стало известно, на сколько подорожает автогаз в Казахстане
Отправлено: 20.11.23 - 21:25
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать