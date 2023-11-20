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≡ Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48013
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 11:02
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Ресторанный комплекс "Алтын-Саф", конфискованный у бывшего акима города Костаная Ахмедбека Ахметжанова, не смогли продать на аукционе на повышение цены.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3167
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 11:02
#1
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один миллион семьсот пятьдесят тысяч баксов за здание много лет не отапливались и стоит бесхозное. Кому они надеялись его продать за такую цену?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 12:07
#2
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Ни одного дурака с деньгами не нашлось что ли?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26117
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 12:24
#3
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Ахметжанов, бы и выкупил.
Деньги то у него - есть... :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3167
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 12:30
#4
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Цитата:
drakon:
Ахметжанов, бы и выкупил. Деньги то у него - есть...

Дык проще и дешевле новый построить , чем выкупать этот и потом еще ремонтировать капитально.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1500
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 19:24
#5
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Цитата:
drakon:
Ахметжанов, бы и выкупил. Деньги то у него - есть...

Что то я тут сомневаюсь что у него есть деньги...с него правдами и не правдами скачали деньги такие же жулики как и он сам!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33887
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:26
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Дык проще и дешевле новый построить , ч

Уже легче сидеть просто в кэше, не строить ничего..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1500
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 19:27
#7
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Цитата:
Ранее здание ресторана уже пытались продать несколько раз на аукционе, но заинтересованных покупателей также не нашлось.

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Почему довели до такого состояния? Почему не продали на аукционе с понижением цены,может быть кто то и купил бы. А сейчас кому он нужен в таком плачевном состоянии? Бездарные чинуши..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1500
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 19:32
#8
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Цитата:
цену в 805 529 000 тенге.

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за такие деньги можно три таких здания построить.. и намного красивее и побольше размером. разве что земля в том месте элитная..но странно почему изначально дали добро на застройку в водоохранной зоне?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9611
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:34
#9
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Цитата:
Торги не состоялись, поскольку на момент начала аукциона не было зарегистрировано ни одного участника либо ни один из участников не подтвердил стартовую цену в 805 529 000 тенге.

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Сразу видно госсобственность, только конфисковать ума хватило,а продавать за такую цену ещё лет 10 будут,пока он совсем не рассыпется.
Для сравнения "Золотой фазан" продают за 300млн

Ресторан "Рыцарский замок" в центре города за 240млн


База отдыха Ресторан"Ак шанырак " на берегу Тобола 500млн


[Исправлено: Добринцофф, 20.11.2023 - 19:36]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13573
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:47
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Тоже завышена)) если 300 лямов положить на депозит то доход будет 3 500 000 в месяц. Можно лежать на диване и плевать в потолок не че не делая)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21233
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:54
#11
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Стартовать надо было с одного ляма. Марик бы купил )
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