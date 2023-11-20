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Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48013
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 11:02
Ресторанный комплекс "Алтын-Саф", конфискованный у бывшего акима города Костаная Ахмедбека Ахметжанова, не смогли продать на аукционе на повышение цены.
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Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 11:02
один миллион семьсот пятьдесят тысяч баксов за здание много лет не отапливались и стоит бесхозное. Кому они надеялись его продать за такую цену?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33887
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 12:07
Ни одного дурака с деньгами не нашлось что ли?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26117
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 12:24
Ахметжанов, бы и выкупил.
Деньги то у него - есть...
Деньги то у него - есть...
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 12:30
Цитата:
Дык проще и дешевле новый построить , чем выкупать этот и потом еще ремонтировать капитально.
drakon:
Ахметжанов, бы и выкупил. Деньги то у него - есть...
Ахметжанов, бы и выкупил. Деньги то у него - есть...
Дык проще и дешевле новый построить , чем выкупать этот и потом еще ремонтировать капитально.
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 19:24
Цитата:
Что то я тут сомневаюсь что у него есть деньги...с него правдами и не правдами скачали деньги такие же жулики как и он сам!
drakon:
Ахметжанов, бы и выкупил. Деньги то у него - есть...
Ахметжанов, бы и выкупил. Деньги то у него - есть...
Что то я тут сомневаюсь что у него есть деньги...с него правдами и не правдами скачали деньги такие же жулики как и он сам!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33887
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:26
Цитата:
Уже легче сидеть просто в кэше, не строить ничего..
юля елиссева:
Дык проще и дешевле новый построить , ч
Дык проще и дешевле новый построить , ч
Уже легче сидеть просто в кэше, не строить ничего..
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 19:27
Цитата:
Почему довели до такого состояния? Почему не продали на аукционе с понижением цены,может быть кто то и купил бы. А сейчас кому он нужен в таком плачевном состоянии? Бездарные чинуши..
Ранее здание ресторана уже пытались продать несколько раз на аукционе, но заинтересованных покупателей также не нашлось.
Источник:
Источник:
Почему довели до такого состояния? Почему не продали на аукционе с понижением цены,может быть кто то и купил бы. А сейчас кому он нужен в таком плачевном состоянии? Бездарные чинуши..
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 19:32
Цитата:
за такие деньги можно три таких здания построить.. и намного красивее и побольше размером. разве что земля в том месте элитная..но странно почему изначально дали добро на застройку в водоохранной зоне?
цену в 805 529 000 тенге.
Источник:
Источник:
за такие деньги можно три таких здания построить.. и намного красивее и побольше размером. разве что земля в том месте элитная..но странно почему изначально дали добро на застройку в водоохранной зоне?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9611
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:34
Цитата:
Сразу видно госсобственность, только конфисковать ума хватило,а продавать за такую цену ещё лет 10 будут,пока он совсем не рассыпется.
Для сравнения "Золотой фазан" продают за 300млн
Ресторан "Рыцарский замок" в центре города за 240млн
База отдыха Ресторан"Ак шанырак " на берегу Тобола 500млн
[Исправлено: Добринцофф, 20.11.2023 - 19:36]
Торги не состоялись, поскольку на момент начала аукциона не было зарегистрировано ни одного участника либо ни один из участников не подтвердил стартовую цену в 805 529 000 тенге.
Источник:
Источник:
Сразу видно госсобственность, только конфисковать ума хватило,а продавать за такую цену ещё лет 10 будут,пока он совсем не рассыпется.
Для сравнения "Золотой фазан" продают за 300млн
Ресторан "Рыцарский замок" в центре города за 240млн
База отдыха Ресторан"Ак шанырак " на берегу Тобола 500млн
[Исправлено: Добринцофф, 20.11.2023 - 19:36]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13573
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:47
Цитата:
Добринцофф:Тоже завышена)) если 300 лямов положить на депозит то доход будет 3 500 000 в месяц. Можно лежать на диване и плевать в потолок не че не делая)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21233
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 19:54
Стартовать надо было с одного ляма. Марик бы купил )
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