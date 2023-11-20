Re: Коммунальщики готовы, а ПКСК "не шевелятся" -...

Отправлено: - 19:19

Когда посыпите смесью и когда все расстает , то не забудьте убрать эту грязь с дорог. За день обувью и шинами авто вся эта смесь разносится по дворам и тротуарам . И наутро когда это все замерзнет невозможно ходить по тротуарам за которые вы отвечаете.