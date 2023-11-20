Отправлено: - 19:18

Дантист:

Другой бы радовался, что товар (газ) расходится, но не у нас. У нас огорчаются

Цитата:А чему тут радоваться,если товар расходиться на ура,но на него нельзя цену поднять,тут плакать хочется,сколько упущенной выгоды,мимо пролетело.