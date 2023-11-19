Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...

Отправлено: - 09:13

И вот эта насосная станция, по поводу которой было сломано столько копий, она же не предусмотрена по проекту. Просто в центре города ещё в советские времена вода в центре уже тогда была дефицитом , особенно на верхних этажах. Вот и пришлось додумывать,поэтому и на балансе нигде не стояла. Если в массовом порядке строить в городе такие высотные дома нужно увеличивать мощности и КТЭК и Костанай СУ и КЭЦ. Недаром юрист предприятия говорит, что силовой кабель тянут чёрт те откуда. Это называется затыкать дыры или что там про Тришкин кафтан. При отсутствии комплексного подхода появление таких мощных потребителей как эти высотные дома неминуемо создадут проблемы для всего городского хозяйства. И про экспертизу, это всего лишь мои предположения, когда выдают Акт,тогда учитываются параметры соответствия строительства дома нашим законам о строительстве, сейчас не СНИПы, а забыл как, вряд ли они учитывают возможности городского хозяйства. Т.е. грубо говоря должен быть в доме насос, который имеет возможность подать на 19й этаж требуемое количество воды, а возможность Костанай Су подать такое количество воды экспертизу не волнуют.Главное сам дом соответствует всем требованиям стандартов.А то что городское хозяйство не соответствует им для строительства данного объекта значения не имеет. а для строителей. конечно строительство каждого этажа это дополнительные деньги, поэтому им это выгодно.