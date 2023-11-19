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«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48013
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
Самый высокий дом в Костанае по ул. Толстого, 32 (ЖК «Васильевский») растет буквально на глазах. Проектные 19 этажей все ближе, но количество жалоб на застройщика не уменьшается.
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«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 18:07
Цитата:
Ну как бэ для этого есть такое чудо, как три лифта...
родом из Шанхая2022:
.на 19 этаж воду вёдрами будут носить
.на 19 этаж воду вёдрами будут носить
Ну как бэ для этого есть такое чудо, как три лифта...
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 21:33
Цитата:
То есть, воду на лифте будут возить?
111:
такое чудо, как три лифта...
такое чудо, как три лифта...
То есть, воду на лифте будут возить?
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 21:49
Цитата:
Разумеется, если воду отключат, а такое часто бывает..
Мишаня:
То есть, воду на лифте будут возить
То есть, воду на лифте будут возить
Разумеется, если воду отключат, а такое часто бывает..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21229
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 22:01
Верхние этажи пусть дождевую собирают
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 22:18
Цитата:
Про это не допер, просто привык, что вода всегда. За небольшим исключением, когда на внутридомовых сетях работают.
111:
если воду отключат, а такое часто бывает..
если воду отключат, а такое часто бывает..
Про это не допер, просто привык, что вода всегда. За небольшим исключением, когда на внутридомовых сетях работают.
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 22:46
Цитата:
Наверное какой то юридический нормативный статус у подобных посиделок есть и по их результатам ( или сфальцифицированным или же натянуто-показными) принимаются чисто БЮРОКРАТИЧЕСИЕ решения???
Иначе зачем созываются общественные слушания, например, по той же пресловутой АЭС, которая очевидно, при тотальной нашей, вернее казахско-правительственно-чиновничьей КОРРУПЦИИ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, будет ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ атомной бомбой.
Мишаня:
юридический характер имеют решения сего собрания?
юридический характер имеют решения сего собрания?
Наверное какой то юридический нормативный статус у подобных посиделок есть и по их результатам ( или сфальцифицированным или же натянуто-показными) принимаются чисто БЮРОКРАТИЧЕСИЕ решения???
Иначе зачем созываются общественные слушания, например, по той же пресловутой АЭС, которая очевидно, при тотальной нашей, вернее казахско-правительственно-чиновничьей КОРРУПЦИИ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, будет ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ атомной бомбой.
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 22:53
Цитата:
Какая то ненависть чувствуется к тем, кто хочет подешевле купить квартиру..
Думал это у нас ушло..
maxsaf:
Верхние этажи пусть дождевую собирают
Верхние этажи пусть дождевую собирают
Какая то ненависть чувствуется к тем, кто хочет подешевле купить квартиру..
Думал это у нас ушло..
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 22:55
Цитата:
Так это же везде так..
Если дом рядом строят, то перебои иногда бывают.
У меня тут хата на Аль Фараби 45 подключена, ну да, пару раз отключали по два часа.
Из за этой стройки.
Мишаня:
Про это не допер, просто привык, что вода всегда. За небольшим исключением, когда на внутридомовых
Про это не допер, просто привык, что вода всегда. За небольшим исключением, когда на внутридомовых
Так это же везде так..
Если дом рядом строят, то перебои иногда бывают.
У меня тут хата на Аль Фараби 45 подключена, ну да, пару раз отключали по два часа.
Из за этой стройки.
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 23:48
Цитата:
Я спросил без всякой подоплеки. У нас в РФ слушания носят рекомендательный характер. Ну, рекомендовали и х... И забыли.
Про бомбу - без комментариев. Личное мнение я высказывал (лично у меня дом-дача в 6км от забора Белоярской АЭС), но жить вам в РК с этим. Или без этого ))
ACROS:
Наверное какой то юридический нормативный статус у подобных посиделок есть
Наверное какой то юридический нормативный статус у подобных посиделок есть
Я спросил без всякой подоплеки. У нас в РФ слушания носят рекомендательный характер. Ну, рекомендовали и х... И забыли.
Про бомбу - без комментариев. Личное мнение я высказывал (лично у меня дом-дача в 6км от забора Белоярской АЭС), но жить вам в РК с этим. Или без этого ))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 513
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 20.11.23 - 08:18
это понты нового акима. Именно он ратовал за такие небоскребы, вот местные деловары и лезут из шкуры, чтобы ему угодить и бабло срубить. Точечная застройка в центре очень выгодна им, т.к. намного дороже обходится для людей, а стало быть прибыльнее чем на окраине.
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 20.11.23 - 08:28
Цитата:
Я не о том: - надо её строить или не надо и не об её устройстве; я об отношении наших гос.чиновников к подобным проектам и по подобной стоимости ( миллиарды долларов и на целых 12 лет) : - перед глазами РАЗВОРОВАННАЯ LRT; и многие другие разворованные проекты как в строительстве так и в других отраслях.
Я про отношение наших чиновников к своим обязанностям: - наши чиновники - лишь бы прокукарекать и УКРАСТЬ на многие миллионы, а дальше трава не расти - сегодня он тут, завтра там, а послезавтра в Дубаях или в Азии в бегах с миллионами и никто его искать не будет.
Если семьи, родственники бывших первых руководителей государства так делают, то остальная мелочь на всё это смотрит, на ус мотает и повторяет.
Лично я против строительства.
Мишаня:
Личное мнение я высказывал
Личное мнение я высказывал
Я не о том: - надо её строить или не надо и не об её устройстве; я об отношении наших гос.чиновников к подобным проектам и по подобной стоимости ( миллиарды долларов и на целых 12 лет) : - перед глазами РАЗВОРОВАННАЯ LRT; и многие другие разворованные проекты как в строительстве так и в других отраслях.
Я про отношение наших чиновников к своим обязанностям: - наши чиновники - лишь бы прокукарекать и УКРАСТЬ на многие миллионы, а дальше трава не расти - сегодня он тут, завтра там, а послезавтра в Дубаях или в Азии в бегах с миллионами и никто его искать не будет.
Если семьи, родственники бывших первых руководителей государства так делают, то остальная мелочь на всё это смотрит, на ус мотает и повторяет.
Лично я против строительства.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3457
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 20.11.23 - 08:56
Цитата:
Лично я не против,просто всё надо делать по уму.Это частная застройка, если они прошли ту самую пресловутую экспертизу,значит с точки зрения безопасности всё делается по закону. Другое дело я высказывался когда новый (тогда ещё ) аким области приехал и сходу заявил, что будем строить 16 и выше этажей в городе. Никакого анализа , просто сказал и всё. То, что инфраструктура изначально не приспособлена к таким высотным домам,никто и не стал задумываться. Во первых она изношена, практически вся была изначально построена в советские времена, во вторых конструктивно устроена так, что была рассчитана на максимум девятиэтажки. Все те дома которые стали 6ти и 10 этажными домами,это дополненные ещё одним этажом 5ти и 9 этажные дома. Просто запас прочности позволял надстроить ещё один этаж
ACROS:
Лично я против строительства.
Лично я против строительства.
Лично я не против,просто всё надо делать по уму.Это частная застройка, если они прошли ту самую пресловутую экспертизу,значит с точки зрения безопасности всё делается по закону. Другое дело я высказывался когда новый (тогда ещё ) аким области приехал и сходу заявил, что будем строить 16 и выше этажей в городе. Никакого анализа , просто сказал и всё. То, что инфраструктура изначально не приспособлена к таким высотным домам,никто и не стал задумываться. Во первых она изношена, практически вся была изначально построена в советские времена, во вторых конструктивно устроена так, что была рассчитана на максимум девятиэтажки. Все те дома которые стали 6ти и 10 этажными домами,это дополненные ещё одним этажом 5ти и 9 этажные дома. Просто запас прочности позволял надстроить ещё один этаж
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3457
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 20.11.23 - 09:13
И вот эта насосная станция, по поводу которой было сломано столько копий, она же не предусмотрена по проекту. Просто в центре города ещё в советские времена вода в центре уже тогда была дефицитом , особенно на верхних этажах. Вот и пришлось додумывать,поэтому и на балансе нигде не стояла. Если в массовом порядке строить в городе такие высотные дома нужно увеличивать мощности и КТЭК и Костанай СУ и КЭЦ. Недаром юрист предприятия говорит, что силовой кабель тянут чёрт те откуда. Это называется затыкать дыры или что там про Тришкин кафтан. При отсутствии комплексного подхода появление таких мощных потребителей как эти высотные дома неминуемо создадут проблемы для всего городского хозяйства. И про экспертизу, это всего лишь мои предположения, когда выдают Акт,тогда учитываются параметры соответствия строительства дома нашим законам о строительстве, сейчас не СНИПы, а забыл как, вряд ли они учитывают возможности городского хозяйства. Т.е. грубо говоря должен быть в доме насос, который имеет возможность подать на 19й этаж требуемое количество воды, а возможность Костанай Су подать такое количество воды экспертизу не волнуют.Главное сам дом соответствует всем требованиям стандартов.А то что городское хозяйство не соответствует им для строительства данного объекта значения не имеет. а для строителей. конечно строительство каждого этажа это дополнительные деньги, поэтому им это выгодно.
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 20.11.23 - 18:43
Цитата:
Я про что и говорю: - где и кто и когда всё это СЕРЬЁЗНО и на основе ПЛАНА делал - Архимед хотел так, Кумар хочет по другому, Кулагин вообще был на небесах, а этот гитарист- бренчал на гитаре, Шукеев бабки сделал и слинял - чистый воды - волюнтаризм - каждый делает ТО что он хочет:- чешет своё ЭГО, а не то что нужно обществу, городу.
saba:
Никакого анализа , просто сказал и всё.
Никакого анализа , просто сказал и всё.
Я про что и говорю: - где и кто и когда всё это СЕРЬЁЗНО и на основе ПЛАНА делал - Архимед хотел так, Кумар хочет по другому, Кулагин вообще был на небесах, а этот гитарист- бренчал на гитаре, Шукеев бабки сделал и слинял - чистый воды - волюнтаризм - каждый делает ТО что он хочет:- чешет своё ЭГО, а не то что нужно обществу, городу.
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