Отправлено: - 18:24

Филипповна:

жулью хвост прижмут, сразу

[Исправлено: Vit, 20.11.2023 - 17:26]

[Исправлено: Vit, 20.11.2023 - 17:41]

Цитата:Мне вот интересно, откуда это жулье знает номер телефона и адрес пенсионера? Откуда они знают что у них дома под матрасом лям лежит? Где черпают инфу? Или может это их внуки так решили " разбогатеть"?Ведь не у всех благополучные и порядочные семьи.Я уже ничему не удивляюсь. Вот например недавно в Павлодаре мать убила свою 7-ю дочу. И закопала на свалке.