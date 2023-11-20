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≡ Дворец бракосочетаний в Костанае откроют для торжественных церемоний только в марте
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48010
Дворец бракосочетаний в Костанае откроют для торжественных церемоний только в марте
Отправлено: 20.11.23 - 12:16
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил, что к нему обращаются люди, которые хотят заключить брак именно во дворце. И уточнил у руководителя управления РАГС Сабины ЖУКЕЕВОЙ - когда это станет возможным?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
453
Re: Дворец бракосочетаний в Костанае откроют для торжественных...
Отправлено: 20.11.23 - 12:16
#1
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Ять, всё у этих КУЦев, через одно место. Свадьбы с апреля по октябрь, май тогда зачем?
Может этот недоделанный аким путает, свадьбы с отопительным сезоном?
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КГСПС
* КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1857
Re: Дворец бракосочетаний в Костанае откроют для торжественных...
Отправлено: 20.11.23 - 13:06
#2
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Цитата:
Ильяс:

Это не аким сказал. Он за круглогодичную работу.
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
118
Дворец бракосочетаний в Костанае откроют для торжественных церемоний только в марте
Отправлено: 20.11.23 - 13:09
#3
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Цитата:
Ильяс:
Может этот недоделанный аким путает

Зря вы, Ильяс, обрушились с ругательствами на акима в конкретно этом случае. Управление РАГС ему не подчиняется, закупки этого ведомства проходят без его ведома и участия. Он лишь спросил у профильного чиновника когда откроют Дворец. И как вы удивился словам о сезонности работы Дворца. Я и сам планировал задать этот же вопрос Жукеевой, аким меня просто опередил.
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