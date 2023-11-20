Отправлено: - 13:09

Ильяс:

Может этот недоделанный аким путает

Цитата:Зря вы, Ильяс, обрушились с ругательствами на акима в конкретно этом случае. Управление РАГС ему не подчиняется, закупки этого ведомства проходят без его ведома и участия. Он лишь спросил у профильного чиновника когда откроют Дворец. И как вы удивился словам о сезонности работы Дворца. Я и сам планировал задать этот же вопрос Жукеевой, аким меня просто опередил.