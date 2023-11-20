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≡ Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48010
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 11:02
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Ресторанный комплекс "Алтын-Саф", конфискованный у бывшего акима города Костаная Ахмедбека Ахметжанова, не смогли продать на аукционе на повышение цены.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3167
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 11:02
#1
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один миллион семьсот пятьдесят тысяч баксов за здание много лет не отапливались и стоит бесхозное. Кому они надеялись его продать за такую цену?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33877
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 12:07
#2
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Ни одного дурака с деньгами не нашлось что ли?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26117
Re: Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли...
Отправлено: 20.11.23 - 12:24
#3
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Ахметжанов, бы и выкупил.
Деньги то у него - есть... :-o
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3167
Конфискованный у бывшего акима Костаная ресторан не смогли продать на торгах
Отправлено: 20.11.23 - 12:30
#4
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Цитата:
drakon:
Ахметжанов, бы и выкупил. Деньги то у него - есть...

Дык проще и дешевле новый построить , чем выкупать этот и потом еще ремонтировать капитально.
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