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"Спасибо, что две полосы разрешили!" - Пробки на новой дороге между Береке и Аэропортом прокомментировал аким Костаная
"Спасибо, что две полосы разрешили!" - Пробки на новой дороге между Береке и Аэропортом прокомментировал аким Костаная
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