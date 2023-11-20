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≡ "Спасибо, что две полосы разрешили!" - Пробки на новой дороге между Береке и Аэропортом прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48010
"Спасибо, что две полосы разрешили!" - Пробки на новой дороге между Береке и Аэропортом прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 20.11.23 - 12:10
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- Я уже говорил, что эта дорога - большое подспорье для нашего населения, которое сократит рассторяние и время, - ответил на вопрос "НГ" Марат Жундубаев. - Но там есть железнодорожный переезд. Нет-нет, но там ходят поезда.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1138
Re: "Спасибо, что две полосы разрешили!" - Пробки на...
Отправлено: 20.11.23 - 12:10
#1
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А про двухуровневую развязку нет, не слышали?
Живём вроде в 21 веке, а обычный ЖД переезд великим достижением считаем
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
453
Re: "Спасибо, что две полосы разрешили!" - Пробки на...
Отправлено: 20.11.23 - 12:10
#2
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Короче, жители сами виноваты, что у вас мозгов не было, когда покупали квартиры за железной дорогой? Зато в очередной ковид, можно блокировать без проблем, на Аэропорт, ПЧСТР и Узкоколейной поставить блоки, и контролировать только Гагаринский путепровод. :-)
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