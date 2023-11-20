Отправлено: - 12:10

Короче, жители сами виноваты, что у вас мозгов не было, когда покупали квартиры за железной дорогой? Зато в очередной ковид, можно блокировать без проблем, на Аэропорт, ПЧСТР и Узкоколейной поставить блоки, и контролировать только Гагаринский путепровод.