Отправлено: - 22:55

Мишаня:

Про это не допер, просто привык, что вода всегда. За небольшим исключением, когда на внутридомовых

Цитата:Так это же везде так..Если дом рядом строят, то перебои иногда бывают.У меня тут хата на Аль Фараби 45 подключена, ну да, пару раз отключали по два часа.Из за этой стройки.