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≡ «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48005
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
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Самый высокий дом в Костанае по ул. Толстого, 32 (ЖК «Васильевский») растет буквально на глазах. Проектные 19 этажей все ближе, но количество жалоб на застройщика не уменьшается.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33873
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 18:07
#15
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.на 19 этаж воду вёдрами будут носить

Ну как бэ для этого есть такое чудо, как три лифта...
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1111
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 21:33
#16
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Цитата:
111:
такое чудо, как три лифта...

То есть, воду на лифте будут возить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33873
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 21:49
#17
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Цитата:
Мишаня:
То есть, воду на лифте будут возить

Разумеется, если воду отключат, а такое часто бывает..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21227
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 22:01
#18
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Верхние этажи пусть дождевую собирают :lol:
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1111
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 22:18
#19
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Цитата:
111:
если воду отключат, а такое часто бывает..

Про это не допер, просто привык, что вода всегда. За небольшим исключением, когда на внутридомовых сетях работают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5179
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 22:46
#20
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Цитата:
Мишаня:
юридический характер имеют решения сего собрания?


Наверное какой то юридический нормативный статус у подобных посиделок есть и по их результатам ( или сфальцифицированным или же натянуто-показными) принимаются чисто БЮРОКРАТИЧЕСИЕ решения???
Иначе зачем созываются общественные слушания, например, по той же пресловутой АЭС, которая очевидно, при тотальной нашей, вернее казахско-правительственно-чиновничьей КОРРУПЦИИ и БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, будет ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ атомной бомбой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33873
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 22:53
#21
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Цитата:
maxsaf:
Верхние этажи пусть дождевую собирают

Какая то ненависть чувствуется к тем, кто хочет подешевле купить квартиру..
Думал это у нас ушло..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33873
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 22:55
#22
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Цитата:
Мишаня:
Про это не допер, просто привык, что вода всегда. За небольшим исключением, когда на внутридомовых

Так это же везде так..
Если дом рядом строят, то перебои иногда бывают.
У меня тут хата на Аль Фараби 45 подключена, ну да, пару раз отключали по два часа.
Из за этой стройки.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1111
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 23:48
#23
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Цитата:
ACROS:
Наверное какой то юридический нормативный статус у подобных посиделок есть

Я спросил без всякой подоплеки. У нас в РФ слушания носят рекомендательный характер. Ну, рекомендовали и х... И забыли.
Про бомбу - без комментариев. Личное мнение я высказывал (лично у меня дом-дача в 6км от забора Белоярской АЭС), но жить вам в РК с этим. Или без этого ))
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