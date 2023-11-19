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≡ В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию ветровую электростанцию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48005
В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию ветровую электростанцию
Отправлено: 19.11.23 - 16:54
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Об этом на брифинге 17 ноября рассказал аким города Амирхан АСАНОВ. Это один из трех крупных инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются в самом южном городе области.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1111
В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию ветровую электростанцию
Отправлено: 19.11.23 - 16:54
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1111
В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию ветровую электростанцию
Отправлено: 19.11.23 - 17:03
#2
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Интересный документ. Вроде все обычно. Но необычно то, что для передачи мощности в 20! кВт предусмотрено строительство высоковольтной ЛЭП. Это, минуточку, мощность 3-4 индукционных варочных поверхностей в современной квартире. Очковтирательство какое-то!
Здесь
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1111
В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию ветровую электростанцию
Отправлено: 19.11.23 - 17:05
#3
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Прикольно работают ссылки. Их просто нет!
Попробую без ссылки. Кому интересно ))
ecoportal.kz/Rubric/RubService/LoadFile/12341
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2801
Re: В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию...
Отправлено: 19.11.23 - 17:14
#4
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Я конечно стареющий элемент, но - // Установленная мощность станции - 48 МВт, реализует проект стоимостью 24,3 млрд тенге ТОО «KazWindEenergy». Создается 20 рабочих мест.//
Есть же ещё, или должны же быть в государстве специалисты. Которые посчитать могут, сколько это выйдет на душу населения при таком ценовом раскладе?! :lol: 8-) Для сравнения предлагаю сравнить мощности Экибастуза. :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21227
Re: В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию...
Отправлено: 19.11.23 - 22:02
#5
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Просто любопытно, кого тут первым посадят :-)
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3454
В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию ветровую электростанцию
Отправлено: 19.11.23 - 23:19
#6
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3454
В декабре в Аркалыке планируют ввести в эксплуатацию ветровую электростанцию
Отправлено: 19.11.23 - 23:25
#7
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