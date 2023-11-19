Отправлено: - 17:14

Я конечно стареющий элемент, но - // Установленная мощность станции - 48 МВт, реализует проект стоимостью 24,3 млрд тенге ТОО «KazWindEenergy». Создается 20 рабочих мест.//Есть же ещё, или должны же быть в государстве специалисты. Которые посчитать могут, сколько это выйдет на душу населения при таком ценовом раскладе?!Для сравнения предлагаю сравнить мощности Экибастуза.