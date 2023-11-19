Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...

Отправлено: - 19:30

В конце концов Историю можно придумать, исходя из амбиций власти, ну кости не те, ну посуду не ту можно, ниче страшного.

В той же России вся история придумана и люди любят ее такую, какая есть..