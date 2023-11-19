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≡ Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48005
Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и перспективах исследования «денисовского Аркаима» рассказали археологи в Костанае
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
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Как выразилась Ирина Шевнина, на раскопках постоянно было оживление. Всем, от школьников до весьма зрелой публики, было интересно, что же там нашли археологи и как они работают. Были даже такие экзотические персонажи, как экстрасенсы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33868
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 19.11.23 - 19:27
#1
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Еще не началось толком, но уже закончилось.
Нет элементарного оборудования..
А вообще нужно ли это нам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33868
Re: Яма-холодильник и древняя ливневка - Об итогах и...
Отправлено: 19.11.23 - 19:30
#2
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В конце концов Историю можно придумать, исходя из амбиций власти, ну кости не те, ну посуду не ту можно, ниче страшного.
В той же России вся история придумана и люди любят ее такую, какая есть..
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