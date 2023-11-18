Недавно мне один зарубежный грамотей предлагал открыть свою ветку, процитирую не себя, а для начала его:
Цитата:
maxsaf: Кстати, Кайрат, откройте уже собственную ветку для мемов, будете там бастыком, сообщения пропускать или блокировать, очень советую
Тогда ответил, процитирую отрывки, как обычно:
Kairat stayer: На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку, Как, последователь вождя мирового пролетариата товарищ Маркс отметил, в первом своем посте данной ветки, что эклектика-это микс, смешение всего и вся и. т. д...
Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толка и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. .
Kairat stayer: Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толка и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. .
На мой взгляд, как отметил выше, ветки должны приносить пользу и быть интересными для граждан. Но всякие рецепты, упражнения, ни в коем случае, не должны быть какими-то путеводителями.
Многие задаются вопросами, в чём секреты долгой жизни? Не мало граждан используют всякие советы, методики и.т.д. которые якобы продлевают жизнь.
Известные пословицы гласят: ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде (чем исцеление от болезни искать, лучше ищи дорогу, чтобы не болеть), в здоровом теле - здоровый дух, добрый человек здоровее злого. Лично меня интересует профилактика различных болезней.
Ниже в видео, автор канала врач Антон Алексеев, наверное не маловажно 2,85 миллионов подписчиков, предлагает отдельные упражнения для продления жизни.
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