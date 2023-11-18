Отправлено: - 11:00

maxsaf:

Кстати, Кайрат, откройте уже собственную ветку для мемов, будете там бастыком, сообщения пропускать или блокировать, очень советую

[Исправлено: Kairat stayer, 19.11.2023 - 13:01]

Недавно мне один зарубежный грамотей предлагал открыть свою ветку, процитирую не себя, а для начала его:Цитата:Тогда ответил, процитирую отрывки, как обычно:Kairat stayer: На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку, Как, последователь вождя мирового пролетариата товарищ Маркс отметил, в первом своем посте данной ветки, что эклектика-это микс, смешение всего и вся и. т. д...Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толка и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. .Подробнее здесь: