Отправлено: - 14:34

Ильяс:

Помню как 13 этажную монолитку строили в 7 микрорайоне, пели-танцевали, а потом она превратилась в унылое авно.

[Исправлено: 111, 19.11.2023 - 14:37]

Цитата:Это которое по 400 с лишним тысяч за квадрат?Опять врем?А я там когда то выбирал квартиру, для 2000го года это было очень даже круто.И однокомнатные не по 30 квадратов.