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≡ «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48003
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
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Самый высокий дом в Костанае по ул. Толстого, 32 (ЖК «Васильевский») растет буквально на глазах. Проектные 19 этажей все ближе, но количество жалоб на застройщика не уменьшается.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5178
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
#1
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Так им и надо этим жильцам: - когда было ( если оно было) публичное обсуждение по поводу строительства этой высотки, нужно было участвовать и если предвидели такие трудности и неудобства житья, то надо было выступать ПРОТИВ этого строительства, то есть проявлять активное своё гражданское участие, а не молчать в тряпочку и не надеяться на кого то.
А, теперь тем более: - язык в одно место и живите и терпите.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26116
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:19
#2
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Наконец, 19-этажный дом - растёт... :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2798
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:21
#3
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Цитата:
drakon:
Наконец, 19-этажный дом - растёт...

Да потом шлагбаумы начнут с заборами ставить, будку для насосной и много чего ещё. Судов не избежать! :lol:
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
172
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:48
#4
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Обратил внимание, что постоянно идут ссылки на госэкспертизу, словно пытаются закрыть рот этой организацией. Хотя там как и везде работают люди со своими желаниями и потребностями, а значит с последующей формулировкой что "человеку свойственно ошибаться". Про ситуации с падением многоэтажных домов, трещинами, кренами и т.д. все наслышаны и там также были госэкспертизы. И не факт, что там фигурировали деньги. Что не делается за деньги, делается за большие деньги. Поэтому надо вникать в проблемы людей, которые пытаются как то благоустроить свой дом, двор, район, а не сухо ссылаться на какие то госэкспертизы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33853
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:12
#5
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Ну жестко они там начали строить по высоте.
Переселиться бы туда на этаж 19й..
Жаль там в авто будет вся территория заставлена и двора не будет..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26116
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:15
#6
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Цитата:
111:
и двора не будет..

Шлагбаумы - построите... :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33853
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:21
#7
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Цитата:
drakon:
Шлагбаумы - построите..

Вот 15 сентября, дом еще не построился, а уже стоял

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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
451
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 14:23
#8
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Помню как 13 этажную монолитку строили в 7 микрорайоне, пели-танцевали, а потом она превратилась в унылое авно. Эти 19 этажки ждёт судьба похуже, в принципе всем начхать.

Ещё вспомнил этот недоаким, рубился-летал, что не разрешит строительство дома, если не хватит парковочных мест, а тут уже ясно, что уже на 250 метров вокруг дома положили глаз, минус детские площадки, то все машины будут в соседних дворах. Значит этот недоюрист - балабол
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33853
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:34
#9
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Цитата:
Ильяс:
Помню как 13 этажную монолитку строили в 7 микрорайоне, пели-танцевали, а потом она превратилась в унылое авно.

Это которое по 400 с лишним тысяч за квадрат?
Опять врем?
А я там когда то выбирал квартиру, для 2000го года это было очень даже круто.
И однокомнатные не по 30 квадратов.

[Исправлено: 111, 19.11.2023 - 14:37]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33853
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 14:47
#10
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Но конечно тут и ценник стоит 500 за квадрат, построится, наверно будет 600, что то между Ацтаной и Алматы..
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1104
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:38
#11
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Цитата:
ACROS:
публичное обсуждение по поводу строительства этой высотки, нужно было участвовать и если предвидели такие трудности и неудобства житья

Какой юридический характер имеют решения сего собрания? Погалдели и разошлись. Или нет?
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1104
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:41
#12
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Цитата:
пешеход:
Обратил внимание, что постоянно идут ссылки на госэкспертизу, словно пытаются закрыть рот этой организацией.

А что еще скажет застройщик, работающий по согласованному и утвержденному проекту? Ах, мы понимаем, что он УГ, мы конечно все сделаем иначе? Эксперты несут персональную ответственность за согласование решений, а застройщик соблюдает принятые решения. Только и всего.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1104
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:45
#13
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Цитата:
Мы боимся, что из-за прокладки силового кабеля в нашем доме не хватит электричества, его будет постоянно выбивать! - говорит пенсионер

У меня, конечно, как специалиста, кровь из глаз от такого изложения. Это же простая физика, редакция могла бы и поправить изложение. Но пенс прав, можно было и по пробуренной трассе сделать. Вот только это прайс х3-4. Оно надо застройщику?

[Исправлено: Мишаня, 19.11.2023 - 14:58]

[Исправлено: Мишаня, 19.11.2023 - 14:59]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
649
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:49
#14
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