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«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48003
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
Самый высокий дом в Костанае по ул. Толстого, 32 (ЖК «Васильевский») растет буквально на глазах. Проектные 19 этажей все ближе, но количество жалоб на застройщика не уменьшается.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5178
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
Так им и надо этим жильцам: - когда было ( если оно было) публичное обсуждение по поводу строительства этой высотки, нужно было участвовать и если предвидели такие трудности и неудобства житья, то надо было выступать ПРОТИВ этого строительства, то есть проявлять активное своё гражданское участие, а не молчать в тряпочку и не надеяться на кого то.
А, теперь тем более: - язык в одно место и живите и терпите.
А, теперь тем более: - язык в одно место и живите и терпите.
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:19
Наконец, 19-этажный дом - растёт...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2798
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:21
Цитата:
Да потом шлагбаумы начнут с заборами ставить, будку для насосной и много чего ещё. Судов не избежать!
drakon:
Наконец, 19-этажный дом - растёт...
Наконец, 19-этажный дом - растёт...
Да потом шлагбаумы начнут с заборами ставить, будку для насосной и много чего ещё. Судов не избежать!
п
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.08.16
- Сообщений:
- 172
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:48
Обратил внимание, что постоянно идут ссылки на госэкспертизу, словно пытаются закрыть рот этой организацией. Хотя там как и везде работают люди со своими желаниями и потребностями, а значит с последующей формулировкой что "человеку свойственно ошибаться". Про ситуации с падением многоэтажных домов, трещинами, кренами и т.д. все наслышаны и там также были госэкспертизы. И не факт, что там фигурировали деньги. Что не делается за деньги, делается за большие деньги. Поэтому надо вникать в проблемы людей, которые пытаются как то благоустроить свой дом, двор, район, а не сухо ссылаться на какие то госэкспертизы.
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:12
Ну жестко они там начали строить по высоте.
Переселиться бы туда на этаж 19й..
Жаль там в авто будет вся территория заставлена и двора не будет..
Переселиться бы туда на этаж 19й..
Жаль там в авто будет вся территория заставлена и двора не будет..
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:15
Цитата:
Шлагбаумы - построите...
111:
и двора не будет..
и двора не будет..
Шлагбаумы - построите...
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:21
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 451
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 14:23
Помню как 13 этажную монолитку строили в 7 микрорайоне, пели-танцевали, а потом она превратилась в унылое авно. Эти 19 этажки ждёт судьба похуже, в принципе всем начхать.
Ещё вспомнил этот недоаким, рубился-летал, что не разрешит строительство дома, если не хватит парковочных мест, а тут уже ясно, что уже на 250 метров вокруг дома положили глаз, минус детские площадки, то все машины будут в соседних дворах. Значит этот недоюрист - балабол
Ещё вспомнил этот недоаким, рубился-летал, что не разрешит строительство дома, если не хватит парковочных мест, а тут уже ясно, что уже на 250 метров вокруг дома положили глаз, минус детские площадки, то все машины будут в соседних дворах. Значит этот недоюрист - балабол
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 14:34
Цитата:
Это которое по 400 с лишним тысяч за квадрат?
Опять врем?
А я там когда то выбирал квартиру, для 2000го года это было очень даже круто.
И однокомнатные не по 30 квадратов.
[Исправлено: 111, 19.11.2023 - 14:37]
Ильяс:
Помню как 13 этажную монолитку строили в 7 микрорайоне, пели-танцевали, а потом она превратилась в унылое авно.
Помню как 13 этажную монолитку строили в 7 микрорайоне, пели-танцевали, а потом она превратилась в унылое авно.
Это которое по 400 с лишним тысяч за квадрат?
Опять врем?
А я там когда то выбирал квартиру, для 2000го года это было очень даже круто.
И однокомнатные не по 30 квадратов.
[Исправлено: 111, 19.11.2023 - 14:37]
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 14:47
Но конечно тут и ценник стоит 500 за квадрат, построится, наверно будет 600, что то между Ацтаной и Алматы..
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:38
Цитата:
Какой юридический характер имеют решения сего собрания? Погалдели и разошлись. Или нет?
ACROS:
публичное обсуждение по поводу строительства этой высотки, нужно было участвовать и если предвидели такие трудности и неудобства житья
публичное обсуждение по поводу строительства этой высотки, нужно было участвовать и если предвидели такие трудности и неудобства житья
Какой юридический характер имеют решения сего собрания? Погалдели и разошлись. Или нет?
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:41
Цитата:
А что еще скажет застройщик, работающий по согласованному и утвержденному проекту? Ах, мы понимаем, что он УГ, мы конечно все сделаем иначе? Эксперты несут персональную ответственность за согласование решений, а застройщик соблюдает принятые решения. Только и всего.
пешеход:
Обратил внимание, что постоянно идут ссылки на госэкспертизу, словно пытаются закрыть рот этой организацией.
Обратил внимание, что постоянно идут ссылки на госэкспертизу, словно пытаются закрыть рот этой организацией.
А что еще скажет застройщик, работающий по согласованному и утвержденному проекту? Ах, мы понимаем, что он УГ, мы конечно все сделаем иначе? Эксперты несут персональную ответственность за согласование решений, а застройщик соблюдает принятые решения. Только и всего.
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:45
Цитата:
У меня, конечно, как специалиста, кровь из глаз от такого изложения. Это же простая физика, редакция могла бы и поправить изложение. Но пенс прав, можно было и по пробуренной трассе сделать. Вот только это прайс х3-4. Оно надо застройщику?
[Исправлено: Мишаня, 19.11.2023 - 14:58]
[Исправлено: Мишаня, 19.11.2023 - 14:59]
Мы боимся, что из-за прокладки силового кабеля в нашем доме не хватит электричества, его будет постоянно выбивать! - говорит пенсионер
У меня, конечно, как специалиста, кровь из глаз от такого изложения. Это же простая физика, редакция могла бы и поправить изложение. Но пенс прав, можно было и по пробуренной трассе сделать. Вот только это прайс х3-4. Оно надо застройщику?
[Исправлено: Мишаня, 19.11.2023 - 14:58]
[Исправлено: Мишаня, 19.11.2023 - 14:59]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 649
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 15:49
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