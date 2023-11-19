НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48002
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый высокий дом в Костанае по ул. Толстого, 32 (ЖК «Васильевский») растет буквально на глазах. Проектные 19 этажей все ближе, но количество жалоб на застройщика не уменьшается.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5178
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так им и надо этим жильцам: - когда было ( если оно было) публичное обсуждение по поводу строительства этой высотки, нужно было участвовать и если предвидели такие трудности и неудобства житья, то надо было выступать ПРОТИВ этого строительства, то есть проявлять активное своё гражданское участие, а не молчать в тряпочку и не надеяться на кого то.
А, теперь тем более: - язык в одно место и живите и терпите.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26115
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец, 19-этажный дом - растёт... :lol: ;-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2798
«Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на проблемы, вызванные стройкой. Что отвечают чиновники и ТОО «Елена Д»?
Отправлено: 19.11.23 - 13:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наконец, 19-этажный дом - растёт...

Да потом шлагбаумы начнут с заборами ставить, будку для насосной и много чего ещё. Судов не избежать! :lol:
Профайл
п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
172
Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...
Отправлено: 19.11.23 - 13:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратил внимание, что постоянно идут ссылки на госэкспертизу, словно пытаются закрыть рот этой организацией. Хотя там как и везде работают люди со своими желаниями и потребностями, а значит с последующей формулировкой что "человеку свойственно ошибаться". Про ситуации с падением многоэтажных домов, трещинами, кренами и т.д. все наслышаны и там также были госэкспертизы. И не факт, что там фигурировали деньги. Что не делается за деньги, делается за большие деньги. Поэтому надо вникать в проблемы людей, которые пытаются как то благоустроить свой дом, двор, район, а не сухо ссылаться на какие то госэкспертизы.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: drakon, Skeptic

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS