Re: «Чем выше дом, тем для нас опаснее» - Костанайцы жалуются на...

Отправлено: - 13:14

Так им и надо этим жильцам: - когда было ( если оно было) публичное обсуждение по поводу строительства этой высотки, нужно было участвовать и если предвидели такие трудности и неудобства житья, то надо было выступать ПРОТИВ этого строительства, то есть проявлять активное своё гражданское участие, а не молчать в тряпочку и не надеяться на кого то.

А, теперь тем более: - язык в одно место и живите и терпите.