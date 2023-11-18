Отправлено: - 19:24

ПолиграфЪ Боярышников:

Как можно очутиться на середине озера, да ещё в 84 года?

Цитата:Бывает, когда человек, всё понимает, но сделать сам мало что может. И понимая, что становится обузой в семье, решается на последний шаг. Страшно всё, но вопросы больше к семье, где жила старушка должны быть. Кто довёл? Вот в чём вопрос.