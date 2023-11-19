НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Все для человека...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48002
Аркадий ДЕНИСОВ: Все для человека...
Отправлено: 19.11.23 - 13:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не пора ли вмешаться руководству области и нашим депутатам Парламента в абсолютно ненормальную ситуацию и потребовать внести в положение о тендерах одну совершенно очевидную поправку - выставлять на них только те услуги, которые невыполнимы у себя. И прикрыть эту коррупционную лавочку.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
62
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Все для человека...
Отправлено: 19.11.23 - 13:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сама себе удивилась, но впервые абсолютно согласна со всем сказанным. Про эти тендеры уже сколько лет все возмущаются их нелепостью ! Пример : столовая колледжа
заказала шторы, так их выиграл один город,а ламбрекены к ним по тендеру выиграла какая-то южная фирма, и ждали их до морковкиных заговен.
Просто никто не хочет крикнуть - А король-то голый !
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: drakon, Skeptic

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS