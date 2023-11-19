Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Все для человека...

Отправлено: - 13:04

Сама себе удивилась, но впервые абсолютно согласна со всем сказанным. Про эти тендеры уже сколько лет все возмущаются их нелепостью ! Пример : столовая колледжа

заказала шторы, так их выиграл один город,а ламбрекены к ним по тендеру выиграла какая-то южная фирма, и ждали их до морковкиных заговен.

Просто никто не хочет крикнуть - А король-то голый !