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≡ Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48000
Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров
Отправлено: 18.11.23 - 17:16
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На XXII чемпионате Азии среди мастеров было разыграно 435 комплектов наград в 17 дисциплинах легкой атлетики. Семь медалей в казахстанскую копилку, в том числе четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую, внесли и костанайские легкоатлеты.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5177
Re: Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на...
Отправлено: 18.11.23 - 17:16
#1
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Цитата://трехкратный победитель Всемирных игр среди ветеранов, шестикратный чемпион и рекордсмен мира среди ветеранов, 15-кратный чемпион и восьмикратный рекордсмен Азии среди мастеров, лучший легкоатлет-ветеран мира 2017 г. в беге на длинные дистанции, мастер спорта международного класса Сергей Поликарпов,//

Ни фига себе: - я даже и не знал что у нас в городе есть такой спортсмен с такими регалиями!!!

Акиму области и города надо дать ему квартиру и не где нибудь, а в "Жана кале" и новую "Камрюху" с тойотовского салона!!

Самый полезный вид спорта - это лёгкая атлетика - и не затратный- китайские кеды, китайские треники и дорожка в парке.
Люблю смотреть легкую атлетику, особенно бег на 100 и 200 метров в исполнении афроамериканцев - мощь и физическая красота тела.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19614
Re: Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на...
Отправлено: 18.11.23 - 18:03
#2
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Герои, слов нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19614
Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров
Отправлено: 18.11.23 - 18:08
#3
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вспомнилось
Виктор Антимонов 5 раз становился чемпионом СССР по многоборью ГТО,
дважды выигрывал чемпионат мира по полиатлону, чемпион ЦС «Динамо», СССР по служебному шестиборью,
заслуженный мастер спорта РК.
это Кустанай.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26114
Re: Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на...
Отправлено: 18.11.23 - 18:48
#4
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Цитата:
alex_60:
вспомнилось

Был с ним, лично - знаком... :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1493
Re: Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на...
Отправлено: 18.11.23 - 18:51
#5
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Цитата:
В этом зачете сборная Казахстана стала седьмой, немного уступив по количеству завоеванных золотых медалей занявшей шестое место команде Таиланда, у которой 29 наград высшей пробы и в составе которой четыре первых места на счету Джанпрама Саванга, ставшего самым возрастным участником ветеранского чемпионата континента. В августе этому таиландцу исполнилось... 103 года. Выступая на Филиппинах в возрастной группе100 лет и старше, Саванг пробежал 100 м за 36,65 сек., метнул диск на 8 м 97 см и копье на 11 м 34 см, а также толкнул ядро на 4 м. 25 см.

Источник:


Жесть..в 103 года стометровку за 36 сек..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5177
Re: Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на...
Отправлено: 18.11.23 - 19:30
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
..в 103 года стометровку за 36 сек..


Усейн Болт в 30 лет стометровку пробегает за 9,5 секунд.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4677
Re: Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на...
Отправлено: 19.11.23 - 10:52
#7
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Вот эти ребята молодцы! Пожалуй после обеда тоже побегаю, зря что ли сердце волка ел в пять лет :-P.
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