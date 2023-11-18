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Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров
Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на чемпионате Азии по легкой атлетике среди мастеров
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