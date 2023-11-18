Re: Костанайские ветераны завоевали семь призовых мест на...

Отправлено: - 17:16

Цитата://трехкратный победитель Всемирных игр среди ветеранов, шестикратный чемпион и рекордсмен мира среди ветеранов, 15-кратный чемпион и восьмикратный рекордсмен Азии среди мастеров, лучший легкоатлет-ветеран мира 2017 г. в беге на длинные дистанции, мастер спорта международного класса Сергей Поликарпов,//



Ни фига себе: - я даже и не знал что у нас в городе есть такой спортсмен с такими регалиями!!!



Акиму области и города надо дать ему квартиру и не где нибудь, а в "Жана кале" и новую "Камрюху" с тойотовского салона!!



Самый полезный вид спорта - это лёгкая атлетика - и не затратный- китайские кеды, китайские треники и дорожка в парке.

Люблю смотреть легкую атлетику, особенно бег на 100 и 200 метров в исполнении афроамериканцев - мощь и физическая красота тела.