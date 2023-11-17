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≡ Строгий выговор проклятому капиталу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48000
Строгий выговор проклятому капиталу
Отправлено: 17.11.23 - 00:51
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Завершивший свою работу 19-й форум межрегионального сотрудничества, на котором разрабатывали программы по выполнению задач, поставленных временем и жизнью, заставил обратиться к прошлому Костанайской области: что происходило здесь в 20-х годах прошлого века, как решали насущные проблемы власти?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4410
Re: Строгий выговор проклятому капиталу
Отправлено: 17.11.23 - 00:51
#1
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Сначала эту экономику разрушили, потом начали восстанавливать. При восстановлении такие потери понесли, что лучше бы не брались за эту революцию.
А среди фамилий губкомов очень много знакомых! Все по стопам шли или сами прокладывали?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19614
Re: Строгий выговор проклятому капиталу
Отправлено: 18.11.23 - 22:12
#2
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Статьи Натальи Здоровец всегда интересны.
История это то нельзя забывать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5177
Строгий выговор проклятому капиталу
Отправлено: 19.11.23 - 10:33
#3
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Цитата:
alex_60:
История это то нельзя забывать.


История действительна - циклична, как бы по витку идёт: "...до основания, а затем...".
Вот взять сельское хозяйство: - большевики тоже почти всё царское, старорежимное разрушили, начали по новому - коллективизация, НЭП, середняки, артели, ТОЗ-ы, кулаки, раскулачивание.
Возьмём современный, назарбаевский период правления: - в 1991-1995 года, начался процесс перехода от совхозного периода к коллективным или производственным предприятиям, где по Уставу, 20 % имущества бывшего совхоза переходило к членам правления (главные специалисты) и председателю правления ( бывший директор совхоза); потом в 1997-2003 годы - государство НАСИЛЬНО, банкротировало эти ПК и КП для перехода в частную собственность в лице ТОО и АО.
Многие директора воспользовались этими 20% и СКИНУВ с себя обременительную СОЦИАЛКУ, организовывали ТОО-ки и КХ-ки, превратившись в "асфальтовых" крестьян.
В результате этого вся социалка по сути оказалась брошенной и государство в лице того же Назарбаева - не смогла или не захотела содержать её за свой счёт.
А, тут ещё на фоне разрухи и повального грабежа села, начались миграционные процессы и многие квалифицированные русские и немецкие кадры, продав за бесценок нажитое непосильным трудом своё кровное имущество, рванули кто в Россию, кто в фатерланд.
Назарбаевская политика, апафеозом которого стали слова: "...купи две коровы и живи на это..., в области сельского хозяйства оказалась - полным фиаско и провалом. Мы откатились на лет 30-40 назад.
Никакой модернизации и интенсивного передового с/х производства и тем более продуманной сельскохозяйственнй стратегии-политики на ближайшие 20-30- лет у нас в Казахстане, по сути - НЕТ.
З0 лет - ВРАНЬЯ, ПРИПИСОК, ВОРОВСТВА и в итоге - разбитые и обезлюдшие села, убитый соцкультбыт, отсутствие медицины и образования, массовое бегство людей в город - вот итог назарбаевской сельхозполитики.
Это наглядно показала нынешняя, дождливая осень - никакая технология, никакие сорта пшеницы не спасли крестьян от погодного явления и ещё раз показала ПОЛНУЮ беспомощность, РАСТЕРЯННОСТЬ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ властей перед этим погодным форс-мажорным обстоятельством.

[Исправлено: ACROS, 19.11.2023 - 10:36]
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