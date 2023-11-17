Отправлено: - 10:33

alex_60:

История это то нельзя забывать.

[Исправлено: ACROS, 19.11.2023 - 10:36]

Цитата:История действительна - циклична, как бы по витку идёт: "...до основания, а затем...".Вот взять сельское хозяйство: - большевики тоже почти всё царское, старорежимное разрушили, начали по новому - коллективизация, НЭП, середняки, артели, ТОЗ-ы, кулаки, раскулачивание.Возьмём современный, назарбаевский период правления: - в 1991-1995 года, начался процесс перехода от совхозного периода к коллективным или производственным предприятиям, где по Уставу, 20 % имущества бывшего совхоза переходило к членам правления (главные специалисты) и председателю правления ( бывший директор совхоза); потом в 1997-2003 годы - государство НАСИЛЬНО, банкротировало эти ПК и КП для перехода в частную собственность в лице ТОО и АО.Многие директора воспользовались этими 20% и СКИНУВ с себя обременительную СОЦИАЛКУ, организовывали ТОО-ки и КХ-ки, превратившись в "асфальтовых" крестьян.В результате этого вся социалка по сути оказалась брошенной и государство в лице того же Назарбаева - не смогла или не захотела содержать её за свой счёт.А, тут ещё на фоне разрухи и повального грабежа села, начались миграционные процессы и многие квалифицированные русские и немецкие кадры, продав за бесценок нажитое непосильным трудом своё кровное имущество, рванули кто в Россию, кто в фатерланд.Назарбаевская политика, апафеозом которого стали слова: "...купи две коровы и живи на это..., в области сельского хозяйства оказалась - полным фиаско и провалом. Мы откатились на лет 30-40 назад.Никакой модернизации и интенсивного передового с/х производства и тем более продуманной сельскохозяйственнй стратегии-политики на ближайшие 20-30- лет у нас в Казахстане, по сути - НЕТ.З0 лет - ВРАНЬЯ, ПРИПИСОК, ВОРОВСТВА и в итоге - разбитые и обезлюдшие села, убитый соцкультбыт, отсутствие медицины и образования, массовое бегство людей в город - вот итог назарбаевской сельхозполитики.Это наглядно показала нынешняя, дождливая осень - никакая технология, никакие сорта пшеницы не спасли крестьян от погодного явления и ещё раз показала ПОЛНУЮ беспомощность, РАСТЕРЯННОСТЬ и НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ властей перед этим погодным форс-мажорным обстоятельством.