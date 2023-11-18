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≡ Добавить изюма, орехов, шоколада... - Но сначала вам нужно испечь овсяное печенье. Просто и быстро
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48000
Добавить изюма, орехов, шоколада... - Но сначала вам нужно испечь овсяное печенье. Просто и быстро
Отправлено: 18.11.23 - 21:47
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Заноябрило на дворе, заноябрило... Под настроение пасмурной осенью так хорошо идет свежесваренный кофе. Возможно, с ликером. И хорошо бы с домашним печеньем. Имеется очень быстрый рецепт из старой тетрадки. Проверенный много раз и простой рецепт овсяного печенья.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33845
Re: Добавить изюма, орехов, шоколада... - Но сначала вам нужно...
Отправлено: 18.11.23 - 21:47
#1
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Мы пробовали, что то не пошло..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26114
Добавить изюма, орехов, шоколада... - Но сначала вам нужно испечь овсяное печенье. Просто и быстро
Отправлено: 18.11.23 - 22:31
#2
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Цитата:
111:
что то не пошло..

Первый раз, всегда,
блин - получается... :lol: :-P
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
648
Re: Добавить изюма, орехов, шоколада... - Но сначала вам нужно...
Отправлено: 18.11.23 - 22:52
#3
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.......класссная рубрика ЯЗЫК ПРОГЛАЧУ как читаю так бегу в холодильник за колбасой,а если токавой нет то хана моему языку.... :-P :-P :-P
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