Отправлено: - 21:47

Заноябрило на дворе, заноябрило... Под настроение пасмурной осенью так хорошо идет свежесваренный кофе. Возможно, с ликером. И хорошо бы с домашним печеньем. Имеется очень быстрый рецепт из старой тетрадки. Проверенный много раз и простой рецепт овсяного печенья.